Ersun Yanal Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

'DÜNYANIN EN HEYECANLI İŞİ...'

Futbolun dışında anılmayan, mücadelenin dışına çıkmayan, büyüklüğünü hiç bir şekilde şikayetle düşürmeyen bir düşüncemiz olacak. Asla şikayet etmeden Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koymaya çalışacağız. Uzun vadeli planlar içinde Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıkacak oyuncularla bütünleşmek en büyük temennimiz. Kamp zor ve sert değil. Bütün oyunculara bakıp, empati yaptığımda bu oyuncuların hepsi bunu iş olarak yapıyorlar. Dünyada bundan daha heyecanlı bir iş olmasa gerek. Camiası, taraftarı ve gücüyle bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Burada bu işi yapıyor olmak ayrı bir ayrıcalıktır. Her kampın zorlukları olur, kamp dönemleri için... Buraya çalışmaya geldik, biz yapamadıklarımız ya da beceremediklerimiz ortaya koyamadıklarımızın nedenini anlamaya çalışacağız. Bunu kavrarsak ki kavramak zorundayız. Bulunduğumuz yer ve konum yüzünden bunu yapmak zorundayız.