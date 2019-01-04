Ersun Yanal Fenerbahçe gündemini değerlendirdi
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ersun Yanal'ın o açıklamaları.
Bugün güzel bir gün. Fenerbahçe ile birlikte çalışmalara başladık.
İnanmayı çok kullandık. Neden kullandık, çünkü Fenerbahçe'nin biz gücüne inanıyoruz. Camianın büyüklüğüne,taraftarın büyüklüğüne, yönetenleri karizmasına ve gücüne inanıyoruz. Fenerbahçe bugün bulunduğu yerle kıyaslanacak bir kurum değildir, en büyük sivil toplum örgütüdür. Bu futbol takımı olarak biz de bu gelinen noktanın asla kabul edilir bir yer olmadığını biliyoruz. Herkes istediği ve arzu ettiği Fenerbahçe'nin gücünü orada hissedecek. Neden inan Fenerbahçe, 31 bin 800 taraftarımız stadımıza gelerek Fenerbahçemizi desteklemiş. Türkiye'de en üst sıradayız. Bizim bulunduğumuz yerle bunu kıyaslarsanız hata yapmış olursunuz. Bunun karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'
Fenerbahçe'de bulunmak ve temsil etmek ayrı bir güçtür. Bununla 1-0 önde başlarsınız zaten... Eğer bir çok şeyde öndeyseniz, bileğiniz hakkıyla galip gelmeyi etkileyecek bir özgüven ise takımımızın neler yapabileceğini biz zaten biliyoruz. İkinci yarı Fenerbahçe'ye yakışan bir mücadele yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
'FUTBOLCULAR ELLERİNDEN GELENİ YAPMALI'
Herkes potansiyelini ortaya koyması halinde, bundan görmek istediğimiz şöyle tarif ediyoruz. Herkes son ana kadar oyunu bırakmayacak, taraftarımızın beklediği coşkulu oyunu göstermek istiyoruz. Bu mücadeleyi yaparken oyuncularımız, coşkulu, kazanma arzusunu rakibe hissettiren bir mücadele olacak. Taraftar ve camia bu tavrı görmek istiyor. Her maçı kazanamayabilirsiniz ama sahada herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Ve bunu yapacağız. İşin teknik boyutları var. Bazen maçı kazanmak için durdurmak, hızlandırmak ve ufak tefek planlarımız olacak.
'DÜNYANIN EN HEYECANLI İŞİ...'
Futbolun dışında anılmayan, mücadelenin dışına çıkmayan, büyüklüğünü hiç bir şekilde şikayetle düşürmeyen bir düşüncemiz olacak. Asla şikayet etmeden Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koymaya çalışacağız. Uzun vadeli planlar içinde Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıkacak oyuncularla bütünleşmek en büyük temennimiz. Kamp zor ve sert değil. Bütün oyunculara bakıp, empati yaptığımda bu oyuncuların hepsi bunu iş olarak yapıyorlar. Dünyada bundan daha heyecanlı bir iş olmasa gerek. Camiası, taraftarı ve gücüyle bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Burada bu işi yapıyor olmak ayrı bir ayrıcalıktır. Her kampın zorlukları olur, kamp dönemleri için... Buraya çalışmaya geldik, biz yapamadıklarımız ya da beceremediklerimiz ortaya koyamadıklarımızın nedenini anlamaya çalışacağız. Bunu kavrarsak ki kavramak zorundayız. Bulunduğumuz yer ve konum yüzünden bunu yapmak zorundayız.