Burak Yılmaz Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi yıldız forvet Burak Yılmaz yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor da Beşiktaş'ın Burak transferi için ne kadar ödeyeceğini KAP'a bildirdi.

4 Ocak 2019 Cuma, 11:29:04 Güncelleme: 11:45:01
Burak Yılmaz Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın Antalya kampı sürerken Burak Yılmaz da antrenmanda yer aldı.

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Burak Yılmaz Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tüm takımı bir araya toplayarak Burak Yılmaz'ı tanıttı ve alkışlattı.

Burak Yılmaz Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Tanışma sonrasında tecrübeli golcü düz koşuya katıldı.

Burak Yılmaz Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

TRABZONSPOR BURAK YILMAZ'IN BEDELİNİ AÇIKLADI
Trabzonspor, Burak Yılmaz transferinde Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor'un resmi açıklaması;
"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Burak Yılmaz Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

İŞTE BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ İLE İLK ANTRENMANI

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