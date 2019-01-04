Burak Yılmaz Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi yıldız forvet Burak Yılmaz yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor da Beşiktaş'ın Burak transferi için ne kadar ödeyeceğini KAP'a bildirdi.
4 Ocak 2019 Cuma, 11:29:04 Güncelleme: 11:45:01
Beşiktaş'ın Antalya kampı sürerken Burak Yılmaz da antrenmanda yer aldı.
TRABZONSPOR BURAK YILMAZ'IN BEDELİNİ AÇIKLADI
Trabzonspor, Burak Yılmaz transferinde Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini açıkladı.
Trabzonspor'un resmi açıklaması;
"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.
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