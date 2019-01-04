Serdar Aziz'i silen Fatih Terim onun da ipini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok takımdan ayrılacak mı, takımda kalacaklar mı sorularının yanıtları merak edilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim her iki oyuncunun takımdaki geleceği hakkında açıklama yaptı. Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un takımdan ayrılacağını duyurdu. Özellikle Serdar Aziz'in maça çımayıp, Maldivler'e gitmesi, Fatih Terim ile iplerin kopmasına neden olan olay oldu. Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil. Daha önce yaşadığı sorunlar nedeniyle, yönettiği takımlardan birçok ismi kadro dışı bırakmış veya takımdan göndermişti. İşte Fatih Terim'in sorun yaşadığı o isimler.

4 Ocak 2019 Cuma, 16:14:57 Güncelleme: 16:52:49
Serdar Aziz'i silen Fatih Terim onun da ipini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in takımdan gönderileceğini açıklamasının ardından binlerce şey yazılıp çizildi. Özellikle Serdar Aziz'in Maldivler tatili, Fatih Terim ile büyük bir kriz yaşamasına neden oldu. Ancak Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil.

Serdar Aziz'i silen Fatih Terim onun da ipini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

'NEREDE? HALI SAHADA MI?'

Fatih Terim yönetimindeki Milli Takımımız, EURO 2008 elemelerinde Malta ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eriyor ve soyunma odasında Fatih Terim ile Fatih Tekke arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Serdar Aziz'i silen Fatih Terim onun da ipini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

BU SÖZ MİLLİ TAKIM KAPILARINI KAPATTI

Fatih Terim'e yardımcılarından biri "Hocam, sana bu kolluk çok yakışıyor. Biz seni yıllarca bu kollukla seyrettik sahalarda" diyor. O sırada Fatih Tekke'den "Nerde seyrettiniz? Halı sahada mı?" esprisi geliyor.

Serdar Aziz'i silen Fatih Terim onun da ipini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

Çok sinirlenen Fatih Terim, sinirli bir şekilde Fatih Tekke'ye, 'Ne dedin sen, öyle bir şaka yap ki, herkes birden gülsün." cevabını verdi. Fatih Terim, oyunun ikinci yarısında Fatih Tekke'yi oyundan aldı ve Fatih Tekke'nin Milli takım formasını gördüğü o gün, son günü oldu.

Serdar Aziz'i silen Fatih Terim onun da ipini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

Fatih Tekke, A Milli Takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili bir soruya, 'Kariyerimde Avrupa Kupası ve Dünya Kupası'nda maç yok. Bu çok üzücü bir şey. Bunda adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyu da çok fazla dillendiremiyoruz. Çünkü konu Milli takım. Kişisel bir şey yok. Milli Takım olduğu için de onlara dua ve başarılar dilemekten başka yapacak bir şey yok' yanıtını vermişti.

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