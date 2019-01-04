Serdar Aziz'i silen Fatih Terim onun da ipini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok takımdan ayrılacak mı, takımda kalacaklar mı sorularının yanıtları merak edilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim her iki oyuncunun takımdaki geleceği hakkında açıklama yaptı. Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un takımdan ayrılacağını duyurdu. Özellikle Serdar Aziz'in maça çımayıp, Maldivler'e gitmesi, Fatih Terim ile iplerin kopmasına neden olan olay oldu. Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil. Daha önce yaşadığı sorunlar nedeniyle, yönettiği takımlardan birçok ismi kadro dışı bırakmış veya takımdan göndermişti. İşte Fatih Terim'in sorun yaşadığı o isimler.
4 Ocak 2019 Cuma, 16:14:57 Güncelleme: 16:52:49
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in takımdan gönderileceğini açıklamasının ardından binlerce şey yazılıp çizildi. Özellikle Serdar Aziz'in Maldivler tatili, Fatih Terim ile büyük bir kriz yaşamasına neden oldu. Ancak Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil.
Fatih Tekke, A Milli Takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili bir soruya, 'Kariyerimde Avrupa Kupası ve Dünya Kupası'nda maç yok. Bu çok üzücü bir şey. Bunda adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyu da çok fazla dillendiremiyoruz. Çünkü konu Milli takım. Kişisel bir şey yok. Milli Takım olduğu için de onlara dua ve başarılar dilemekten başka yapacak bir şey yok' yanıtını vermişti.
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