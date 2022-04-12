Erman Toroğlu’ndan Tarık Ongun’a olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?

"TARIK ONGUN KİME HİZMET EDİYORSUN!"

Pazar günü A Spor'daki Takım Oyunu'nda inanılır gibi olmayan bir hakem olayından bahsettim. Bizim, Takım Oyunu programından sonra yapılan yayınlarda basındaki bazı insanlar tuhaf tuhaf şeyler konuşmuşlar.