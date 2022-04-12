Erman Toroğlu'ndan Tarık Ongun'a olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?
MHK'da yaşanan kriz sürüyor. MHK'nın 13 hakemin üstünü çizmesi ve ardından Tahkim Kurulu'nun hakemlerin itirazını kabul ederek görevlerine geri dönmelerini sağlamasının ardından kriz daha da büyüdü. Usta spor yazarı Erman Toroğlu, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda çok çarpıcı bir olayı yazdı. Tecrübeli hakem Tarık Ongun ile ilgili sert sözler söyleyen Toroğlu, yaşanan bir krizi de ortaya çıkardı. İşte o yazı...
12.04.2022 08:54 - Son Güncelleme: 12.04.2022 08:54
SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak bir olayı kaleme aldı. Hakem Tarık Ongun hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanarak yaşanan krizi ortaya çıkardı. İşte Erman Toroğlu'nun o ifadeleri...
"TARIK ONGUN KİME HİZMET EDİYORSUN!"
Pazar günü A Spor'daki Takım Oyunu'nda inanılır gibi olmayan bir hakem olayından bahsettim. Bizim, Takım Oyunu programından sonra yapılan yayınlarda basındaki bazı insanlar tuhaf tuhaf şeyler konuşmuşlar.