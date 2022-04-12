Derbide Galatasaray'ı yıkan Zajc'tan ezeli rakibe bir darbe daha! Cicaldau'nun yerine onu istiyorlar
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçtiğimiz pazar günü 2-0 yendiği derbi maçta takımının ilk golünü atan Miha Zajc için yaz transfer döneminde de nabız yoklayan Sampdoria'nın harekete geçtiği öğrenildi. Zajc'ı gündemine alan Sampdoria'nın Sloven futbolcu ile aynı mevkide görev yapan Galatasaraylı Alexandru Cicaldau'nun transferinden de vazgeçebileceği iddia edildi.
Galatasaray'a Miha Zajc'tan ikinci darbe. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan derbi maçta Galatasaray ağlarını havalandıran Fenerbahçeli Zajc, bu sezon 8. kez rakip fileleri sarsmış ve kariyerinin en skorer lig performansını tekrarlamıştı.
Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde Miha Zajc için bir teklif sunan Sampdoria, Sarı-Lacivertliler'in eski teknik direktörü Vitor Pereira tarafından takımda tutulmuştu.
Özellikle ligin ikinci yarısına damga vuran Sloven orta saha oyuncusu içineski talibi Sampdoria ise yeniden harekete geçerken, İtalyan kulübü Fenerbahçe ile ilk teması sağladı.
Bir süredir Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau için de girişimleri bulunan Sampdoria'nın Zajc için istediği sonucu elde etmesi halined ise Cicaldau'dan vazgeçebileceği iddia ediliyor.