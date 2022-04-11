Son dakika Galatasaray haberleri... Domenec Torrent'in zor günleri! Aklı fikri Galatasaray'ın başkanlık seçimlerinde
Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan ve taraftarına hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Domenec Torrent'e yöneldi. Katalan teknik adamın ise kulübün ay sonunda kongreye gidecek olması ve mevcut başkan adaylarının kendisiyle çalışma fikrine sıcak bakmaması sebebiyle saha içine odaklanmakta güçlük çektiği iddia edildi.
Galatasaray'da Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de alınan 2-0'lık yenilginin faturasını taraftarlar teknik direktör Domenec Torrent'e kesti. Takımın başına geçtiği günden bu yana saha içinde beklenilen skorları elde edemeyen ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Katalan teknik direktörün ise kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı süreç sebebiyle motivasyon açısından zor günler geçirdiği iddia ediliyor.
Galatasaray'da başarılı sonuçlara imza atamayan Domenec Torrent'in kendisini göreve getiren başkan Burak Elmas'ın ay sonunda görevi bırakacak olması ve kongredeki mevcut başkan adaylarının kendisi ile çalışmaya sıcak bakmaması sebebiyle 'gelecek kaygısı' içinde olduğu ve saha içine yeteri kadar motive olamadığı belirtiliyor.
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve gelecek yıl için Sarı-Kırmızılılar'dan 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak olan Katalan teknik adamın bir an önce kongrenin sonuçlanmasını ve kulüpteki geleceğinin netleşmesini beklediği öğrenildi.
Fenerbahçe derbisi sonrası da "Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum" diyen Torrent'in yeni seçilecek olan yönetimle bir toplantı yapıp gelecek sezona dair de projesini sunarak takımın başında kalmak adına bir hamle yapacağı da öne sürülüyor.
Galatasaray'da 11 Ocak'ta teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı takımın başında 14 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ligde yakaladığı 1,17 puan ortalaması ile büyük bir hüsran yaşattı.