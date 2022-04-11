Son dakika Galatasaray haberleri... Domenec Torrent’in zor günleri! Aklı fikri Galatasaray’ın başkanlık seçimlerinde

Galatasaray'da başarılı sonuçlara imza atamayan Domenec Torrent'in kendisini göreve getiren başkan Burak Elmas'ın ay sonunda görevi bırakacak olması ve kongredeki mevcut başkan adaylarının kendisi ile çalışmaya sıcak bakmaması sebebiyle 'gelecek kaygısı' içinde olduğu ve saha içine yeteri kadar motive olamadığı belirtiliyor.