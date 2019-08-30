Adem Büyük, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı, taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri...
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk olan son şampiyon Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu. Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golü 90+9. dakikada Adem Büyük attı. Adem'in bu golü sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada binlerce yorum yaptı. İşte sosyal medyada Adem Büyük tepkileri...
30.08.2019 23:33
- Son Güncelleme: 30.08.2019 23:39
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