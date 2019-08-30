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Adem Büyük, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı, taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk olan son şampiyon Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu. Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golü 90+9. dakikada Adem Büyük attı. Adem'in bu golü sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada binlerce yorum yaptı. İşte sosyal medyada Adem Büyük tepkileri...

30.08.2019 23:33 - Son Güncelleme: 30.08.2019 23:39
Adem Büyük, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı, taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri...
Adem Büyük, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı, taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri...
Adem Büyük, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı, taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri...
Adem Büyük, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı, taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri...
Adem Büyük, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı, taraftar çıldırdı! İşte sosyal medya tepkileri...
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