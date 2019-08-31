Usta yorumcu Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Emre Mor'un ofsaytta kaldığı pozisyonu yorumlayan Toroğlu, "Bu ofsaytı bu hale getirenlerin fikirleri rezil. Futbol ayakla oynanıyor. Şu oyuncunun ofsayt olmaması lazım. Ama bunlar varya futbolun ruhunu da parçaladılar. Bu oyuncunun ofsayt olmaması lazım. Ayaktır ayak. nedir bu omuz momuz." ifadelerini kullandı.
Usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan ofsayt yorumu: Rezil!31.08.2019 00:45
- Usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan ofsayt yorumu: Rezil!
- Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
- Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...
- Son dakika: Mehmet Topal resmen Başakşehir'de!
- Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'da
- AEK - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? AEK - Trabzonspor maçı canlı anlatım (Video)
- Trabzonspor - Sparta Prag maçında Bakan Berat Albayrak'ın gol sevinci
- Liverpool ve Chelsea UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşılaşacak
- Galatasaray İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk olacak!
- Son dakika: Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı
- Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
- Son dakika: Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.