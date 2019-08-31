Usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan ofsayt yorumu: Rezil! 31.08.2019 00:45

Usta yorumcu Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Emre Mor'un ofsaytta kaldığı pozisyonu yorumlayan Toroğlu, "Bu ofsaytı bu hale getirenlerin fikirleri rezil. Futbol ayakla oynanıyor. Şu oyuncunun ofsayt olmaması lazım. Ama bunlar varya futbolun ruhunu da parçaladılar. Bu oyuncunun ofsayt olmaması lazım. Ayaktır ayak. nedir bu omuz momuz." ifadelerini kullandı.