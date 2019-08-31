Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Mevlüt Erdinç...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kartların havada uçuştuğu Kayserispor galibiyetinin ardından olay açıklamalarda bulundu. Çok sert ifadeler kullanan Terim, Galatasaray'ın da gündeminde olan ancak Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Mevlüt Erdinç transferi nedeniyle Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı. İşte Terim'in olay sözleri...
31.08.2019 10:53
- Son Güncelleme: 31.08.2019 10:53
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim, 5 kırmızı kartın çıktığı ve 90+9. dakikada Adem Büyük'ün golüyle kazandıkları maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayla ilgili konuşan Fatih Terim "Beklediğimizi bulmayınca veya alamayınca mecbur değişiklikleri yaptık.
Diagne'nin çıkması doğru oldu, hareketsizdik orada. Kayserispor'u da tebrik ederim. Çok renkli, elektrikli bir maç oldu. 3 puan için çok sevinçliyim, çok mutluyum." dedi.
"BU SENE PROFESYONEL İŞLER VAR"
Fatih Terim verilen kararlarla ilgili olarak, "Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin. Bu atmosfer yaratıldı.