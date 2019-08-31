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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Mevlüt Erdinç...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kartların havada uçuştuğu Kayserispor galibiyetinin ardından olay açıklamalarda bulundu. Çok sert ifadeler kullanan Terim, Galatasaray'ın da gündeminde olan ancak Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Mevlüt Erdinç transferi nedeniyle Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı. İşte Terim'in olay sözleri...

31.08.2019 10:53 - Son Güncelleme: 31.08.2019 10:53
Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Mevlüt Erdinç...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Mevlüt Erdinç...

Fatih Terim, 5 kırmızı kartın çıktığı ve 90+9. dakikada Adem Büyük'ün golüyle kazandıkları maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Mevlüt Erdinç...

Karşılaşmayla ilgili konuşan Fatih Terim "Beklediğimizi bulmayınca veya alamayınca mecbur değişiklikleri yaptık.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Mevlüt Erdinç...

Diagne'nin çıkması doğru oldu, hareketsizdik orada. Kayserispor'u da tebrik ederim. Çok renkli, elektrikli bir maç oldu. 3 puan için çok sevinçliyim, çok mutluyum." dedi.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Mevlüt Erdinç...

"BU SENE PROFESYONEL İŞLER VAR"
Fatih Terim verilen kararlarla ilgili olarak, "Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin. Bu atmosfer yaratıldı.

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