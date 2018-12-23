Erman Toroğlu: O iki oyuncu Beşiktaş'tan gidecek

DIAGNE'NİN SAYILMAYAN GOLÜ HAKKINDA

"Bir futbolcu bu kadar gereksiz bir faulü niye yapar. Hücum ediyorsun, hücum eden adam faul yapar mı? Bunlar eskiden yapıp yediriyordu, şimdi VAR sahanın her tarafını görüyor. Daha alışmamışlar. Yakalanacağını anla artık! Yakalandın ve golün gitti."