Erman Toroğlu: O iki oyuncu Beşiktaş'tan gidecek
Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçını A Spor'da yorumladı.
23 Aralık 2018 Pazar, 00:08:19 Güncelleme: 00:09:52
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Kasımpaşa'nın 4-1'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol VAR kararıyla iptal edildi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Sabah gazetesinin usta yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da yorumladı.
İşte Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri...
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