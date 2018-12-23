Erman Toroğlu: O iki oyuncu Beşiktaş'tan gidecek

Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçını A Spor'da yorumladı.

23 Aralık 2018 Pazar, 00:08:19 Güncelleme: 00:09:52
Erman Toroğlu: O iki oyuncu Beşiktaş'tan gidecek

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Kasımpaşa'nın 4-1'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol VAR kararıyla iptal edildi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Sabah gazetesinin usta yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da yorumladı.

İşte Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri...

Erman Toroğlu: O iki oyuncu Beşiktaş'tan gidecek

"VAR'IN BÜYÜK AVANTAJI VAR"
"VAR olmazsa 3-1 olurdu ama adaletli olmazdı. Şu anda adaletli. VAR'ın büyük avantajı var, %100 olması gerekli. 'Oyun soğuyor' diyorlar ama hayır. Çok doğru yapılıyor."

Erman Toroğlu: O iki oyuncu Beşiktaş'tan gidecek

"CÜNEYT ÇAKIR'IN YAKLAŞIMI DOĞRU"
"Yazık, Diagne bir gol attı bir de maymun maskesi giyip sarı kart gördü. Golün iptal olması o sarı kartın iptalini gerektirmiyor. Yapmayacaksın.

Erman Toroğlu: O iki oyuncu Beşiktaş'tan gidecek

Mustafa Denizli'nin yüzünü gördün mü? 'Ne yapıyorsun' dedi. Hem gol gitti hem de maskeden sarı kart gördü. Orada Cüneyt Çakır'ın yaklaşımı güzel oldu, güzel izah etti."

Erman Toroğlu: O iki oyuncu Beşiktaş'tan gidecek

DIAGNE'NİN SAYILMAYAN GOLÜ HAKKINDA
"Bir futbolcu bu kadar gereksiz bir faulü niye yapar. Hücum ediyorsun, hücum eden adam faul yapar mı? Bunlar eskiden yapıp yediriyordu, şimdi VAR sahanın her tarafını görüyor. Daha alışmamışlar. Yakalanacağını anla artık! Yakalandın ve golün gitti."

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