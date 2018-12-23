Türkiye günlerce Ebru Gündeş'i konuştu! (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Türkiye günlerce bu aşkları konuştu. Kimisi birbirine çok yakıştırıldı, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılamadı. Birçoğu geçmişte kalmış fakat hala akıllardan silinmeyen futbolcu aşklarını sizler için derledik. İçlerinden bazılarına şaşırmamak elde değil.

Bunlardan en yakın zamanda tanık olduğumuz aşk hikayesi Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup aşkı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup bir süre önce yollarını ayırmıştı.