Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri | "Oğuzhan Özyakup'u sattınız mı?"

Bir sakatlık daha oldu. Vurdumduymazlık var Beşiktaş'ta. Mustafa Pektemek ve Necip dışında maça asılan oyuncu görmedim. Asılmak sadece coşku değil. Demek ki konsantrasyon düşük. Medel de dahil buna. Şenol Hoca da keza öyle"