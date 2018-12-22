Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri | "Oğuzhan Özyakup'u sattınız mı?"
Usta futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a 4-1 mağlup olduğu maçta Oğuzhan Özyakup'un forma şansı bulamamasını eleştirdi.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 23:56:10 Güncelleme: 23:59:30
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti ve puanını 29'a çıkartarak ligde 2. sıraya yükseldi. 26 puanda kalan siyah beyazlılar ise 6. sıraya geriledi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı.
İşte usta yorumcunun değerlendirmeleri...
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