Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri | "Oğuzhan Özyakup'u sattınız mı?"

Usta futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a 4-1 mağlup olduğu maçta Oğuzhan Özyakup'un forma şansı bulamamasını eleştirdi.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 23:56:10 Güncelleme: 23:59:30
Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri | Oğuzhan Özyakup'u sattınız mı?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti ve puanını 29'a çıkartarak ligde 2. sıraya yükseldi. 26 puanda kalan siyah beyazlılar ise 6. sıraya geriledi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı.

İşte usta yorumcunun değerlendirmeleri...

Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri | Oğuzhan Özyakup'u sattınız mı?

"BEŞİKTAŞ'TA VURDUMDUYMAZLIK VAR"
"Beşiktaş'a bir yazı gelmiş sanki. Maçınız var, gidin demişler. Öyle bir Beşiktaş vardı. Tabi maçın başında Dorukhan'ın sakatlığı da tüm oyun şablonunu etkiledi.

Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri | Oğuzhan Özyakup'u sattınız mı?

Bir sakatlık daha oldu. Vurdumduymazlık var Beşiktaş'ta. Mustafa Pektemek ve Necip dışında maça asılan oyuncu görmedim. Asılmak sadece coşku değil. Demek ki konsantrasyon düşük. Medel de dahil buna. Şenol Hoca da keza öyle"

Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri | Oğuzhan Özyakup'u sattınız mı?

"VAR'IN FAYDASINI GÖRDÜK"
"Bugün 8-9 tane pozisyona girdi Kasımpaşa. Futbol temassız bir oyundur. VAR hakemlerine çabuk dönüyorlar.

Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri | Oğuzhan Özyakup'u sattınız mı?

Hakemin görmesi gereken pozisyon için lazım değil. VAR'ın faydasını bu akşam gördük. 2-1'ken verilen penaltı kararı kırılma noktası oldu"

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