Şampiyonlar Ligi’nin sihirbazı ve Erling Haaland’ın mucidi: Ole Gunnar Solskjaer!

Giovanni van Bronckhorst ile çıktığı yolda ilk etapta istediği sonuçları alıp Süper Kupa'yı kazansa da sonrasında önlenilemez bir düşüş yaşayan Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi sona ermiş, dönemin asbaşkanı Hüseyin Yücel ise başkanlığa geldikten sonrasında gidiği seçimde 29 Aralık'ta gerçekleştirilen seçimde Serdal Adalı'ya kaybetmişti. Takımın başında bu süreçte yeniden Serdar Topraktepe vardı. Adalı, ilk bombasını patlattı ve Ole Gunnar Solskjaer'e imza attırdı. Norveçli teknil adam İstanbul'a geldi. İşte hakkında bilinmesi gerekenler...
Ole Gunnar Solskjaer, 26 Şubat 1973 tarihinde Norveç'in küçük bir şehri olan ve son sayımlara göre 30 bini aştığı pek de düşünülmeyen Kristiansund'da doğdu. Şu anda 51 yaşında. 1.79 metre boyunda. Futbol kariyerini 2007'de sonlandırdı.
Futbolculuk hayatına Clausenengen'de başladı. 1995 yılında ülkenin en önemli takımlarından Molde'ye transfer oldu. Kısa bir süre sonra kendisini dünyaya kanıtladığı Manchester United'a imza attı. Alex Ferguson'un tercih ettiği Norveçli forvet, önemli başarılar elde etti. 11 sezon formasını giydiği Kırmızı Şeytanlar'ın ardından futbolu bırakma kararı aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GETİREN İSİM OLDU
Takvim yaprakları 26 Mayıs 1999 tarihini gösterdiğinde Manchester United ile Bayern Münih Camp Nou'da karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmanın başında Almanlar Mario Besler'in golü ile 1-0 öne geçti. Ancak United'ın rakibine sürprizi vardı. 90+1'de Teddy Sheringham skoru dengelerken 90+3'te Beşiktaş'ın yeni teknik direkötrü sahneye çıkarak arka direkte topu ağlarla buluşturdu ve İngilizlere 1 numaralı kupayı getirmeyi başardı.
92 SINIFININ EN İYİ TAMAMLAYICISI OLDU
Manchester United tarihinin 92 sınıfı olarak bilinen jenerasyonuna yapılan en iyi eklemelerden biri olan Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye'de Semih Şentürk gibi genelde oyuna sonradan giren ve skoru değiştiren bir isim olarak dikkat çekti. Ancak takıma uyumu ve İngiliz devine kattıklarıyla her zaman bir efsane olarak hatırlanıyor.
KUPA KOLEKSİYONU VAR
Ole Gunnar Solskjaer, United formasıyla çıktığı 366 larioşaiöada 126 kez fileleri sarsıp 56 da asist yaptı. İngiliz devi ile 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 Kıtalararası Kupa, 2 İngiltere Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası kazandı.
İLK TERCİH DEĞİLDİ
Ole Gunnar Solskjaer, o dönem transfer olduğunda Manchester United'ın listesindeki baş isim olmamıştı. Alex Ferguson, Alan Shearer'ı istemiş ancak yıldız golcü Newcastle'a transfer olmuştu. Bunun üzerine Norveçli yıldıza giden İskoç efsane, hayatının en önemli imzalarından birini attırıyordu. Avrupa'nın belki de hiçbir büyük takımının gündeminde olmayan bu çocuk için de muhteşem bir fırsat kapısı açıkmıştı.
ŞAKA ZANNETTİLER
Molde'de o dönem teknik diektörlük yapan Aage Hareide, 1996 yazında kendilerine gelen teklif faksının ilk etapta şaka olduğunu zannettiklerini söyledi. Manchester City ve Everton ile daha düşük ücrete yapılan pazarlıkların ardından gelen bu öneri sonrasında iki defa United ile iletişime geçtiklerini ve yazılanları tekrar gözden geçirdikten sonra onay verdiklerini anlattı.
GARY NEVILLE BEĞENMEDİ
Ole Gunnar Solskjaer'i ilk antrenmanında gören Gary Neville, Norveç'ten gelen bu çaylağı hiç yeterli görmemişti. İngiliz futbol adamı, genç forvetin gergin ve her halinden tecrübesizlik akan yüzünü görmesinden sonra herhangi bir yarışma galibi olarak düşündüğünü söyledi.
O günleri ise şöyle anlatıyor;
"Ole'nin ilk kez Cliff'teki soyunma odasına girdiğini ve sadece 1970'lerden kalma bir kazakla içeri girdiğini hatırlıyorum. Dürüst olmak gerekirse yalan yok, gerçekten Norveç'te bi futbol yarışmasını kazandığını düşünmüştüm. İçeri girdi, dokuz yaşında görünüyordu ve çok zayıftı. Üzerinde ona her zaman bahsettiğim bir kazak vardı.
Sonra yaklaşık bir haftalık antrenmandan sonra, küçük sahalı bir oyun oynadığımızı ve onun dar alanlarda gol atma tekniği olduğunu hatırlıyorum. Topu kenara alıp sonra geriye itiyor, bacaklarınızın arasından uzak köşeye çekiyordu ve ben de 'Göründüğünden biraz daha zeki' diye düşünüyordum."
6 DAKİKADA KENDİNİ KANITLADI
Solskjaer'in United'da hakkındaki soru işaretlerini kaldırması sadece 6 dakika sürdü. İlk 3 maçını kaçırsa da Charity Shield'da Blackburn karşısında 64. dakikada oyuna girdi. 70'te ise ağları havalandırarak ilk kez gol sevinci yaşadı. Ligde Nottingham Forest ve Avrupa'da ise Rapid Wien'e karşı siftah yaptı.
LAKABI BEBEK YÜZLÜ SUİKASTÇİ
Bugün boks dünyasında da pek çok kez kullanılsa da Ole Gunna Solskjaer de yeşil çimlerin bebek yüzlü suikastçisi olarak adlandırıldı. Golleri, ceza sahası içerisindeki bitiriciliği ve takıma kazandırdığı her topla bu lakabın hakkını sonuna kadar verdi.
10 DAKİKADA 4 GOL ATTI
6 Şubat 1999 tarihinde eşi benzeri çok az görünebilecek bir başarıya imza attı. Nottingham Forest karşısında 80'de oyuna giren Norveçli yıldız, 90'a kadar tam 4 gol atarak takımına katkıda bulundu. Ayrıca United formasıyla yedek kulübesinden oyuna girip 28 gol atarak da bu alanda liderliği de eline geçirdi.
CHELSEA KARŞISINDA NOKTA KOYDU
Solskjaer'in Manchester United'daki son maçı Chelsea'ye karşı oldu. Maviler önünde oynanan 2007 Federasyon Kupası finalinde Didier Drogba'nın golü Maviler'e zafer getirdi.
Yedek kulübesnde oturmasına rağmen 100 gol barajını geçmeyi başardı ve kulüp tarihinin en çok fileleri havalandıran isimlerinden biri arasında yer alıyor.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Birkaç yıl boyunca United'ın yedek takımını çalıştıran Solskjaer, 2010 yılında Norveç'e dönerek Molde'de teknik direktörlük kariyerine başladı. Diğer eski kulübünü 2011 yılında ilk Norveç şampiyonluğuna taşıdı ve ertesi yıl da unvanını korudu.
Solskjaer, 2014'te Molde'den ayrılıp Cardiff City'de geçirdiği sekiz aylık felaket bir dönemden geçti ve 30 maçının 16'sını kaybetti. Ekim 2015'te Molde'ye geri döndü ve ilk dönemindeki (54,7%) galibiyet yüzdesini (55,9%) artırdı.
UNITED DÖNEMİ
aralık 2018'de Jose Mourinho'nun Old Trafford'da görevden alınmasının ardından geçici teknik direktör olarak United'a geri döndü. Efsane bir ismin dönüşüyle kulüpteki kara bulutların dağıtılması planlanıyordu. Ancak Solskjaer, United'daki açığı kapatmayı kabul etmeden birkaç hafta önce Molde ile yeni bir sözleşme imzalamıştı.
Aradan geçen 4 ayın ardından Norveçli teknik adam kulübüyle yollarını ayırarak efsanesi olarak nitelendirilen United'a bu kez A Takım hocası olarak geri döndü. 3 yıllık anlaşma yapıldı.
2021-22 sezonuna girerken, Solskjaer United'da 132 maçta görev yaptı ve bunların 115'i Premier Lig'de karşılaşmasıydı. Solskjaer 54'ünü kazandı, 30'unda berabere kaldı ve 31'ini ise kaybetti. Görevdeki ilk dört kupa yarı finalini kaybettikten sonra, 2020-21 Avrupa Ligi finalinde United patronu olarak ilk kupasını kazanmaya çok yaklaştı. Ancak Gdansk'ta penaltılarda Villarreal'e yenildi. En iyi lig sonucu da Manchester City'nin 12 puan gerisinde bitirdiği dönemdi.
TÜRKİYE'Yİ BİLEN İSİMLERLE TANIŞTI
Beşiktaş'ın yeni teknik diektörü Ole Gunnar Solskjaer daha önce Türkiye'de top koşturan futbolcularla birlikte çalıştı. Listede Fred'den Linnes'e, Alex Telles'ten Juan Mata'ya kadar pek çok isimle aynı takım için ter döktü. Hatta Galatasaray'dan ayrılması beklenen Wilfried Zaha da listede.
HAALAND'IN MUCİDİ
Kartal'ı yönetcek olan Solskjaer'in gündeme oturduğu konuların başında Erling Haaland geliyor. Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsünü yetiştiren ve Manchster United'a da önerdiği bilinen Norveçli teknik adamın, ret yanıtı aldığı İngiltere'de geniş yankı buldu.
"ONUN SAYESİNDE GOLLER ATIYORUM"
Haaland ise oyununun çoğunu ezeli rakip takım United'ın eski oyuncusu ve teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e borçlu olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu, Solskjaaer'in kendisine topa nasıl kafayla vuracağı konusunda önemli tavsiyelerde bulunduğunu açıkladı. Eski hocası hakkında; "Moldé'de olduğum iki yıl boyunca kafayla vurma antrenmanı yaptık. Ve bu iyi bir şeydi, çünkü topa vuramıyordum ve şimdi kafayla gol atıyorum. Hepsi onun sayesinde" diye konuştu.