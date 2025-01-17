Şampiyonlar Ligi’nin sihirbazı ve Erling Haaland’ın mucidi: Ole Gunnar Solskjaer!

Ole Gunnar Solskjaer, United formasıyla çıktığı 366 larioşaiöada 126 kez fileleri sarsıp 56 da asist yaptı. İngiliz devi ile 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 Kıtalararası Kupa, 2 İngiltere Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası kazandı.

Ole Gunnar Solskjaer, o dönem transfer olduğunda Manchester United'ın listesindeki baş isim olmamıştı. Alex Ferguson, Alan Shearer'ı istemiş ancak yıldız golcü Newcastle'a transfer olmuştu. Bunun üzerine Norveçli yıldıza giden İskoç efsane, hayatının en önemli imzalarından birini attırıyordu. Avrupa'nın belki de hiçbir büyük takımının gündeminde olmayan bu çocuk için de muhteşem bir fırsat kapısı açıkmıştı.

Molde'de o dönem teknik diektörlük yapan Aage Hareide, 1996 yazında kendilerine gelen teklif faksının ilk etapta şaka olduğunu zannettiklerini söyledi. Manchester City ve Everton ile daha düşük ücrete yapılan pazarlıkların ardından gelen bu öneri sonrasında iki defa United ile iletişime geçtiklerini ve yazılanları tekrar gözden geçirdikten sonra onay verdiklerini anlattı.

GARY NEVILLE BEĞENMEDİ

Ole Gunnar Solskjaer'i ilk antrenmanında gören Gary Neville, Norveç'ten gelen bu çaylağı hiç yeterli görmemişti. İngiliz futbol adamı, genç forvetin gergin ve her halinden tecrübesizlik akan yüzünü görmesinden sonra herhangi bir yarışma galibi olarak düşündüğünü söyledi.

O günleri ise şöyle anlatıyor;

"Ole'nin ilk kez Cliff'teki soyunma odasına girdiğini ve sadece 1970'lerden kalma bir kazakla içeri girdiğini hatırlıyorum. Dürüst olmak gerekirse yalan yok, gerçekten Norveç'te bi futbol yarışmasını kazandığını düşünmüştüm. İçeri girdi, dokuz yaşında görünüyordu ve çok zayıftı. Üzerinde ona her zaman bahsettiğim bir kazak vardı.

Sonra yaklaşık bir haftalık antrenmandan sonra, küçük sahalı bir oyun oynadığımızı ve onun dar alanlarda gol atma tekniği olduğunu hatırlıyorum. Topu kenara alıp sonra geriye itiyor, bacaklarınızın arasından uzak köşeye çekiyordu ve ben de 'Göründüğünden biraz daha zeki' diye düşünüyordum."