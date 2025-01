Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumları! "Sonunda iyiler kazanacak"

Ne sistem, ne sahaya çıkan 11 önemli değil. Fenerbahçe forması giyen her oyuncunun her maçı ciddiye alması, her maçta bütün enerjisini sahaya yansıtması lazım. Gencecik oyunculardan kurulu Adana Demir'e karşı bu kadar zorlanmak ve golü geç bulmak hepsinden daha da kötüsü. Ortaya konan oyun en ağır eleştiriler hak ediyordu. İkinci yarıda özellikle rakibin 10 kişi kalması ve Tadic oyuna girmesinin ardından Fenerbahçe üst üste pozisyonlar buldu.

6 gol atıldı 4'ü sayıldı.