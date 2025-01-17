Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Avrupa'nın 2 numaralı kulüpler organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki lig aşamalarının sona ermesine çok az bir süre kaldı. 3 büyüklerin de yer aldığı organizasyonu kazanacak takım için ihtimaller yayınlandı. İşte sıralama... Beşiktaş: %0.03 Braga: %1 Viktoria Plzen: %1 AZ Alkmaar: %1 Slavia Prag: %1 Rangers: %1 Olympiakos: %1 Union SG:: %2 Fenerbahçe: %2 Anderlecht: %2 Ajax: %3 Galatasaray: %5 Real Sociedad: %5 FC Porto: %6 Frankfurt: %6 AS Roma: %7 Lyon: %8 Manchester United: %8 Tottenham: %11 Lazio: %15 Athletic Bilbao: %15