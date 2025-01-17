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Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerası devam ediyor. Kulüplerimizin turnuvayı kazanma ihtimalleri açıklandı. İşte paylaşılan oranlar...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 15:27 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 15:34
Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Avrupa'nın 2 numaralı kulüpler organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki lig aşamalarının sona ermesine çok az bir süre kaldı. 3 büyüklerin de yer aldığı organizasyonu kazanacak takım için ihtimaller yayınlandı. İşte sıralama...

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Beşiktaş: %0.03

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Braga: %1

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Viktoria Plzen: %1

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

AZ Alkmaar: %1

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Slavia Prag: %1

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Rangers: %1

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Olympiakos: %1

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Union SG:: %2

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Fenerbahçe: %2

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Anderlecht: %2

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Ajax: %3

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Galatasaray: %5

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Real Sociedad: %5

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

FC Porto: %6

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Frankfurt: %6

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

AS Roma: %7

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Lyon: %8

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Manchester United: %8

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Tottenham: %11

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Lazio: %15

Avrupa Ligi’nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları

Athletic Bilbao: %15