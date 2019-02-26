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Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı

Cardiff City'nin 15 milyon pound bonservis bedeli karşılığında Nantes'ten transfer ettiği Arjantinli yıldız Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak, 22 Ocak'ta Manş Denizi üzerinde kayboldu. Kayıp uçak 4 Şubat'ta bulundu. İçerisindeki cesedin Sala'ya ait olduğu belirlendi. O uçağın yeni görüntüler yayınlandı.

26.02.2019 11:51 - Son Güncelleme: 26.02.2019 11:52
Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın 21 Ocak'ta Birleşik Krallık'a giderken Manş Denizi'ne düşen uçağı ile ilgili yapılan son incelemeler, söz konusu uçağın pilotu David Ibbotson'un kalkıştan önce basit hatalar yaptığını ortaya koydu.

Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı

Sala'yı 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Birleşik Krallık'ta yer alan Galler'in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.

Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı

"LİSANSI YOLCU UÇAĞI KULLANMAYA UYGUN DEĞİL"

Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nin (AAIB) yaptığı inceleme sonucunda, düşüşten 15 dakika önce Ibbotson'ın hava trafik kontrole görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ve kazadan tam olarak 24 saniye önce dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2,400'e fite ve sonra 1,600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.

Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı

Araştırmalar Ibbotson'ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını belirtirken, Sala'nın cesedi uçağın gövde kısmında bulunmuştu. Ibbotson'ın cesedi ise henüz bulunamadı.

Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı

SALA'NIN UÇAK KAZASINDA KAN DONDURAN RAPOR!
Emiliano Sala'nın yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili resmi açıklama geldi. AAIB'nin raporuna göre, uçak 3 parçaya bölünmüş halde bulundu.

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