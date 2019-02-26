Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı

"LİSANSI YOLCU UÇAĞI KULLANMAYA UYGUN DEĞİL"

Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nin (AAIB) yaptığı inceleme sonucunda, düşüşten 15 dakika önce Ibbotson'ın hava trafik kontrole görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ve kazadan tam olarak 24 saniye önce dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2,400'e fite ve sonra 1,600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.