Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı
Cardiff City'nin 15 milyon pound bonservis bedeli karşılığında Nantes'ten transfer ettiği Arjantinli yıldız Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak, 22 Ocak'ta Manş Denizi üzerinde kayboldu. Kayıp uçak 4 Şubat'ta bulundu. İçerisindeki cesedin Sala'ya ait olduğu belirlendi. O uçağın yeni görüntüler yayınlandı.
26.02.2019 11:51
- Son Güncelleme: 26.02.2019 11:52
"LİSANSI YOLCU UÇAĞI KULLANMAYA UYGUN DEĞİL"
Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nin (AAIB) yaptığı inceleme sonucunda, düşüşten 15 dakika önce Ibbotson'ın hava trafik kontrole görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ve kazadan tam olarak 24 saniye önce dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2,400'e fite ve sonra 1,600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.
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