Fenerbahçe'de gündem İrfan Can Kahveci - Ozan Tufan takası
Önümüzdeki yılın transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmeleri sürdürüyor. Sarı Lacivertli ekibin hocasının, orta sahada istediği performansı elde edememesi nedeniyle yönetimden Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci'yi istediği öğrenildi.
26.02.2019 16:25
- Son Güncelleme: 26.02.2019 16:26
Beşiktaş ile deplasmanda çıktığı mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride tamamlayıp ikinci yarıda tarihi bir geri dönüşe imza atan ve derbiyi 3-3 bitiren sarı lacivertlerin transfer bombası ortaya çıktı.
Orta sahayı Tolgay Arslan ile Miha Zajc ile toparlanma evresine geçiren Fenerbahçe'nin hedefindeki asıl yıldız belli oldu. İşte tarihi transfer takasının ayrıntıları...
Jailson - Eljif Elmas - Mehmet Ekici'den beklenen verimi alamayan Ersun Yanal'ın orta saha hattını güçlendirmek için istediği transferi Ali Koç'a bildirdi.
Güneş'in haberine göre; Yanal'ın Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ismini verdiği öğrenildi.
Ali Koç'un Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldiği İrfan'a karşılık Fenerbahçeli o futbolcuyu önerdi...