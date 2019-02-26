Cardiff City'nin 15 milyon pound bonservis bedeli karşılığında Nantes'ten transfer ettiği Arjantinli yıldız Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak, 22 Ocak'ta Manş Denizi üzerinde kayboldu. Kayıp uçak 4 Şubat'ta bulundu. İçerisindeki cesedin Sala'ya ait olduğu belirlendi. O uçağın yeni görüntüler yayınlandı.
Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı26.02.2019 12:17
- Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Ağaç kovuğunda teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu
- Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
- Savcılık Tuzla'da sabotaj şüphesi olan kokuyla ilgili soruşturma başlattı
- Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı
- Almeda Abazi'nin hamileliği rahat geçiyor! İşte Almeda Abazi'den hamile dansı!
- Yalan vaatler veren CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, kendi tükürdüğünü yaladı
- BDDK duyurdu! Taksit süreleri artırıldı
- 8 bin 400 öğretmene işbaşı eğitimi
- Konya merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu
- Dolar son durum: 26 Şubat euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
- DHKP/C'li 7 terörist sığınakta ele geçirildi
- Trabzon'da alkışlık hareket! Gıda kolisinden 300 bin TL çıkınca...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.