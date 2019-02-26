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Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı

26.02.2019 12:17

Cardiff City'nin 15 milyon pound bonservis bedeli karşılığında Nantes'ten transfer ettiği Arjantinli yıldız Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak, 22 Ocak'ta Manş Denizi üzerinde kayboldu. Kayıp uçak 4 Şubat'ta bulundu. İçerisindeki cesedin Sala'ya ait olduğu belirlendi. O uçağın yeni görüntüler yayınlandı.


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