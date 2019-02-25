Beşiktaş kaçtı Fenerbahçe kovaladı! Sosyal medya yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesi nefes kesti. Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş maça fırtına gibi başlayarak 3-0'lık skoru yakaladı. Ancak ikinci yarıda her şey bir anda tersine döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın 67. dakikada füzesiyle eşitliği yakalayan Sarı Lacivertli ekip sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte nefes kesen Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyada yazılanlar...