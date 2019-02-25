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Beşiktaş kaçtı Fenerbahçe kovaladı! Sosyal medya yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesi nefes kesti. Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş maça fırtına gibi başlayarak 3-0'lık skoru yakaladı. Ancak ikinci yarıda her şey bir anda tersine döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın 67. dakikada füzesiyle eşitliği yakalayan Sarı Lacivertli ekip sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte nefes kesen Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyada yazılanlar...

25.02.2019 23:20 - Son Güncelleme: 25.02.2019 23:20
Beşiktaş kaçtı Fenerbahçe kovaladı! Sosyal medya yıkıldı
Beşiktaş kaçtı Fenerbahçe kovaladı! Sosyal medya yıkıldı
Beşiktaş kaçtı Fenerbahçe kovaladı! Sosyal medya yıkıldı
Beşiktaş kaçtı Fenerbahçe kovaladı! Sosyal medya yıkıldı
Beşiktaş kaçtı Fenerbahçe kovaladı! Sosyal medya yıkıldı
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