Trezeguet,Premier Lig ekibi Aston Villa'ya imza attı! 2019-2020 sezonu biten transferler...
Dünyanın birçok futbol liginde sezonlar tamamlandı ya da sezon bitimine çok yaklaşıldı. Takımlarda sezonların bitmesiyle beraber 2019-2020 sezonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Oyuncularla resmi sözleşme yapan kulüplerin yanı sıra prensip olarak anlaşan kulüplerde var. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın formasını giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya imza attı. İşte şu ana kadar biten transferler...
24.07.2019 05:24
- Son Güncelleme: 24.07.2019 05:25
İspanyol ekibi Barcelona, Valencia'nın Brezilyalı kalecisi Norberto Murara Neto'yu 26 milyon Euro'ya transfer etti. Barca, Neto ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, 200 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydu. Katalan ekibi kalecisi Cillesen'i de ise 35 mliyon euro bonservis bedeli ile Valencia'ya gönderdi.
Bonservis Bedeli: 26 milyon euro
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