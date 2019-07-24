Trezeguet,Premier Lig ekibi Aston Villa'ya imza attı! 2019-2020 sezonu biten transferler...

İspanyol ekibi Barcelona, Valencia'nın Brezilyalı kalecisi Norberto Murara Neto'yu 26 milyon Euro'ya transfer etti. Barca, Neto ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, 200 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydu. Katalan ekibi kalecisi Cillesen'i de ise 35 mliyon euro bonservis bedeli ile Valencia'ya gönderdi.

Bonservis Bedeli: 26 milyon euro