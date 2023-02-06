7.7’lik Kahramanmaraş depremi sonrası spor camiasından destek ve başsağlığı mesajları! Real Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

La Liga ekibi Real Madrid, başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Real Madrid'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Real Madrid, Başkanı ve Yönetim Kurulu, geçtiğimiz saatlerde yaşanan deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin yanındadır. Kulübümüz, hayatını kaybeden ve etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diler."