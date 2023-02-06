7.7'lik Kahramanmaraş depremi sonrası spor camiasından destek ve başsağlığı mesajları! Real Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Önce 7.4 olarak açıklanan ardından 7.7 olarak güncellenen Kahramanmaraş depremi, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası spor kulüplerinden başsağlığı ve destek mesajları geldi. La Liga ekiplerinden Real Madrid de bir destek paylaşımı yaparken, spor kulüpleri yardım kampanyaları başlattı.
06.02.2023 13:18 - Son Güncelleme: 06.02.2023 13:23
Kahramanmaraş'ta merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkiledi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 'Geçmiş olsun' mesajı yayınlandı.
10 İLDE 7,7'LİK DEPREM FELAKETİ.... Depremde ölü sayısı kaça yükseldi? Başkan Erdoğan açıkladı!
La Liga ekibi Real Madrid, başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Real Madrid'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Real Madrid, Başkanı ve Yönetim Kurulu, geçtiğimiz saatlerde yaşanan deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin yanındadır. Kulübümüz, hayatını kaybeden ve etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diler."