Galatasaray Trabzonspor MAÇ ÖZETİ! GS -TS derbi maçı KAÇ KAÇ BİTTİ? İşte derbiden notlar ve goller...
Galatasaray - Tarbzonspor derbisi için geri sayım sona erdi. Ligde zirve koltuğunda oturan Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği müsabaka için taraftarlar arama motorlarınca canlı takip ekranını araştırmaya başladı. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı canlı takip ekranı haberimizde!
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Maçın 13. saniyesinde Trabzonspor, rakibinin büyük hatasında golü buldu.
Torreira, Muslera'dan aldığı topu yeniden tecrübeli kaleciye göndermek istedi.Kısa düşen pasta araya giren Abdülkadir Ömür, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Maxi Gomez'e çıkardı. Bu oyuncu, zorlanmadan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
18. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı.
Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını penaltı noktası üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcü, üç rakibi arasında şık bir şekilde meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e çıkardı. Belçikalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Süper Lig'deki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da kazanarak üst üste 12. galibiyetini aldı.