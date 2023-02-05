Galatasaray Trabzonspor MAÇ ÖZETİ! GS -TS derbi maçı KAÇ KAÇ BİTTİ? İşte derbiden notlar ve goller...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Maçın 13. saniyesinde Trabzonspor, rakibinin büyük hatasında golü buldu.



Torreira, Muslera'dan aldığı topu yeniden tecrübeli kaleciye göndermek istedi.Kısa düşen pasta araya giren Abdülkadir Ömür, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Maxi Gomez'e çıkardı. Bu oyuncu, zorlanmadan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1