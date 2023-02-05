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Galatasaray Trabzonspor MAÇ ÖZETİ! GS -TS derbi maçı KAÇ KAÇ BİTTİ? İşte derbiden notlar ve goller...

Galatasaray - Tarbzonspor derbisi için geri sayım sona erdi. Ligde zirve koltuğunda oturan Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği müsabaka için taraftarlar arama motorlarınca canlı takip ekranını araştırmaya başladı. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı canlı takip ekranı haberimizde!

takvim.com.tr
05.02.2023 22:07 - Son Güncelleme: 05.02.2023 22:09
Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Maçın 13. saniyesinde Trabzonspor, rakibinin büyük hatasında golü buldu.

Torreira, Muslera'dan aldığı topu yeniden tecrübeli kaleciye göndermek istedi.Kısa düşen pasta araya giren Abdülkadir Ömür, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Maxi Gomez'e çıkardı. Bu oyuncu, zorlanmadan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

18. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı.

Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını penaltı noktası üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcü, üç rakibi arasında şık bir şekilde meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e çıkardı. Belçikalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

Sarı-kırmızılılar 53. dakikada Icardi'nin penaltı golüyle öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca lider Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

MUSLERA SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Muslera maça devam edemedi. Uruguaylı eldiven yerini 84. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı.

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Trezeguet, Gomez

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

LİGDEKİ GALİBİYET SERİSİ REKORUNU EGALE ETTİ
Süper Lig'de son 12 maçını kazanan Galatasaray, lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

Süper Lig'deki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da kazanarak üst üste 12. galibiyetini aldı.

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