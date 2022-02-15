Cristiano Ronaldo'dan sevenlerini üzecek haber! Herkes PSG transferini konuşurken yaşlılık itirafı geldi
Dünyanın en önemli ve popüler futbolcularından olan Cristiano Ronaldo'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Spor medyası Ronaldo'nun PSG'ye transfer olacağını konuşurken Ronaldo artık yaşlandığını düşünüyor. İşte detaylar...
15.02.2022 01:06
- Son Güncelleme: 15.02.2022 01:07
Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, futbolun son 20 yılına damga vurdu ve vurmaya devam ediyor.
Uzun yıllardır Lionel Messi'yle birlikte futbolun zirvesini paylaşan Portekizli yıldız, son dönemde beklentileri karşılayamıyor.
Real Madrid'de forma giydiği dönemde kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Ronaldo, Juventus'a transfer olmuştu.
İtalyan devinde düşüş göstermeye başlayan kariyeri, efsanesi olduğu Manchester United'da devam etti.
2009'dan bu yana en uzun gol atamama serisini yaşayan Portekizli yıldız oynadığı son altı maçta gol kaydedemedi.