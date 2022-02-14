Özel haber... Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Trabzonspor maddi olarak da rakiplerine fark attı
Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 25. haftasında dün evinde Konyaspor'u yenen Trabzonspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a puan olarak fark atan Fırtına, kasada da kazanan oldu.
14.02.2022 18:16
- Son Güncelleme: 14.02.2022 18:19
Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde 1.5 sezonda toplam 20 milyon Euro'luk transfer yaptı… Fırtına doğru planlama ile ezeli rakiplerine hem sahada hem kasada fark attı.
Fenerbahçe Ali Koç döneminde 4 yılda 3 milyar lira harcadı. Kanarya tek bir kupa dahi alamadı.
Galatasaray ise Tudor'un mirasını yedikten sonra 4 sezonda 1.2 milyar lira harcadı. 2 senedir kupaya hasret kalan Cimbom bu sezon da düşme korkusu yaşamaya başladı.
Bordo-Mavililer bu sezonun temellerini geçen sezon devre arasında attı. Karadeniz Fırtınası geçen sezon devre arasında Alanyaspor'dan Bakasetas, G.Birliği'nden Berat Özdemir ve Yunus Mallı'yı kadrosuna kattı.