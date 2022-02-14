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Haberler Spor Özel haber... Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Trabzonspor maddi olarak da rakiplerine fark attı

Özel haber... Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Trabzonspor maddi olarak da rakiplerine fark attı

Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 25. haftasında dün evinde Konyaspor'u yenen Trabzonspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a puan olarak fark atan Fırtına, kasada da kazanan oldu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
14.02.2022 18:16 - Son Güncelleme: 14.02.2022 18:19
Özel haber... Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Trabzonspor maddi olarak da rakiplerine fark attı

Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde 1.5 sezonda toplam 20 milyon Euro'luk transfer yaptı… Fırtına doğru planlama ile ezeli rakiplerine hem sahada hem kasada fark attı.

Fenerbahçe Ali Koç döneminde 4 yılda 3 milyar lira harcadı. Kanarya tek bir kupa dahi alamadı.

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Özel haber... Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Trabzonspor maddi olarak da rakiplerine fark attı

Galatasaray ise Tudor'un mirasını yedikten sonra 4 sezonda 1.2 milyar lira harcadı. 2 senedir kupaya hasret kalan Cimbom bu sezon da düşme korkusu yaşamaya başladı.

Özel haber... Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Trabzonspor maddi olarak da rakiplerine fark attı

Trabzonspor göreve Abdullah Avcı geldikten sonra müthiş bir ivme yakaladı…

Özel haber... Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Trabzonspor maddi olarak da rakiplerine fark attı

Bordo-Mavililer bu sezonun temellerini geçen sezon devre arasında attı. Karadeniz Fırtınası geçen sezon devre arasında Alanyaspor'dan Bakasetas, G.Birliği'nden Berat Özdemir ve Yunus Mallı'yı kadrosuna kattı.

Özel haber... Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Trabzonspor maddi olarak da rakiplerine fark attı

Bakasetas için 3, Berat için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Bu sezon Andreas Cornelius için 5.12, Edin Visca için 4.3 milyon Euro'yu kasasından çıkardı. Alanyaspor'dan transfer ettiği Siopis için 1 milyon Euro verdi.

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