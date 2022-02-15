Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrası spor yazarlarından çarpıcı sözler: Kendine ihanet!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona ererken karşılaşma sonrası hakem kararları tartışma konusu oldu. Spor yazarları hakemin kararlarını değerlendirirken iki takımın oyunuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelere bulundu.
REHA KAPSAL: TEK KAZANÇ
Beşiktaş'ın geriye kalan haftalarda ligde hedef koyması açısından mutlaka Adana deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyordu. Rakip Adana Demirspor da son haftaların en formda takımlarından biriydi. Özellikle Balotelli, Yunus ve Vargas'tan oluşan hücum üçlüsünün maçtan önce düşünülen hikayede Beşiktaş savunmasına çok ciddi problem çıkaracağı belliydi.
Beşiktaş ilk yarıda çok organize bir ataktan golü buldu. Pozisyonlara girdi, yalnız Adana Demirspor da ilk devre 3-4 çok net fırsat kaçırdı. İkinci yarıda yine Demirspor'un baskısı Beşiktaş'ın üzerine olduğu gibi, Beşiktaş genelde hızlı hücumlarla ve o geçişlerle toplu-topsuz rakip kaleye gitme düşüncesinde olacaktı.
Bu noktada Önder Karaveli'nin oyunu daha iyi okuması gerekirdi.
Çünkü özellikle Vida ve Welinton'un kötü oynadığı ilk yarıda iki kenar beki Kerem ve Rıdvan çabukluğu ve hızıyla yeri geldi çoğu hücumu başlamadan önledi, yeri geldi hücuma çok ciddi katkı yaptı.
İki kenar bekinden Kerem Kalafat, bu pozisyonlardan birinde Alex'e asist yaptı. 60. dakikada bu kadar sprint yapan iki oyuncu çıkınca işler değişti. Önder Karaveli'nin bunu devre arasında düşünüp gerçekleştirmesi gerekirdi. Karaveli, Montero'yu oyuna alıp üçlü bir dizilişe geçerek savunmanın merkezini kapatabilir, top Adana Demirspor'dayken 5-4-1'e dönüp, top ayağındayken 3-4-3 gibi oyun anlayışını tercih edebilirdi.