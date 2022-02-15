Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrası spor yazarlarından çarpıcı sözler: Kendine ihanet!

Beşiktaş ilk yarıda çok organize bir ataktan golü buldu. Pozisyonlara girdi, yalnız Adana Demirspor da ilk devre 3-4 çok net fırsat kaçırdı. İkinci yarıda yine Demirspor'un baskısı Beşiktaş'ın üzerine olduğu gibi, Beşiktaş genelde hızlı hücumlarla ve o geçişlerle toplu-topsuz rakip kaleye gitme düşüncesinde olacaktı.