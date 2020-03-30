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Cristiano Ronaldo önce 'evde kal' çağrısı yaptı, sonra soluğu sokakta aldı!

Yaptığı bağışlarla ve yardımlarla pek çok insana örnek olan Cristiano Ronaldo bu kez sınıfta kaldı. Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüsün İtalya'da yayılmasından sonra İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmiş ve kendini ailesiyle karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrıları yapan Ronaldo, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülendi.

30.03.2020 12:15 - Son Güncelleme: 30.03.2020 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





