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Cristiano Ronaldo önce 'evde kal' çağrısı yaptı, sonra soluğu sokakta aldı!
Cristiano Ronaldo önce 'evde kal' çağrısı yaptı, sonra soluğu sokakta aldı!
Yaptığı bağışlarla ve yardımlarla pek çok insana örnek olan Cristiano Ronaldo bu kez sınıfta kaldı. Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüsün İtalya'da yayılmasından sonra İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmiş ve kendini ailesiyle karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrıları yapan Ronaldo, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülendi.
30.03.2020 12:15
- Son Güncelleme: 30.03.2020 12:23
Corona virüs salgınından korunmak için İtalya'dan Portekiz'e giden ve salgın geçene kadar Madeira'da bulunan villasından çıkmayacağının sözünü veren Cristiano Ronaldo, sözünü tutamadı...
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Portekizli yıldız ile sevgilisi Georgina Rodriguez, bebekleri ile dışarı çıkarken görüntüleri basına sızdı.
Fotoğraflarda Ronaldo ve Rodriguez'in maskesiz olması, ayrıca çocuklarına da maske takmaması oldukça tepki çekti.
Ünlü çift, fotoğraflarının çekildiğini fark ettikten sonra ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ronaldo, Portekiz'e kendisi ve ailesini karantinaya almak için gittiğini söylemiş ve bu yüzden İtalya'dan ayrılmıştı.
Ronaldo ve sevgilisinin bu görüntüleri sosyal medyada da geniş yer buldu. Hayranları, Ronaldo'yu sözünü tutmamakla eleştirdi.