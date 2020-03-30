Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın bu anısı herkesi güldürdü! Meğer herkesi kandırmış
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından 47 yaşındaki Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Evine dönen Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Ayrıca oldukça esprili bir kişiliğe sahip olduğu bilinen Sergen Yalçın'ın yıllar önceki bir anısı herkesi güldürdü.
Fulya'da bir çalışma sonrasıydı...
Gazeteci arkadaşlarla sohbet ediyorduk. O yıllarda antrenmanlar bize açıktı, neredeyse çalışmaya katılacakmış gibi yakından izliyorduk oyuncuları, teknik-taktik provaları...
Ben de Sergen Yalçın'la ayak üstü laflıyordum... Durup, dururken dönüp bana; 'Abi sana bir şey söyleyeyim mi?' dedi.
-Söyle kardeşim...
-Abi... Ben artık at yarışını bıraktım!
-Hadi canım!
-Tövbe ettim abi!
-İnanmam!
-Allah Allah! Tövbe ettim diyorum ya abi!
-Bak Kepçe; ben bunu yazarım. Yazayım mı, ne diyorsun?
-Yaz abi, tabi yaz. Yaz da okusun herkes!
Gazeteye döndüm, geçtim daktilonun başına biraz da süsleyip, Sergen'in konuşmalarını yazdım.O yıllarda Allah rahmet eylesin, görsel yönetmenimiz büyük usta İsmet Tongo ağabeyimizdi. -Bilal, müthiş haber bu! dedi ve 10 sütuna manşetten koydu sayfaya.Ertesi gün gazete çıktığında ne diyeyim çok heyecanlandım, koltuklarım kabarmıştı. Çünkü o konuşma başka hiçbir gazetede yoktu. Herkes bunu konuşuyordu. Rahmetli Başkan Süleyman Abi (Seba) ile Akaretler'deki kulüp binasında karşı karşıya geldik.
-Bana bak kara sakal! Doğru mu bu Sergen'in söyledikleri diye sordu.
-Evet abi, kendisi söyledi. Hepsi doğru! dedim.
Başkan mutlu bir haber aldığında belli etmemeye çalışarak gülümser, bıyıkları da hafiften titrerdi.
Mutlu olmuştu bu haber nedeniyle, elini omuzuma koydu; -İyi iyi, dedi; inşallah dönmez sözünden!
Aradan bir hafta ya da 10 gün geçmişti galiba... Yine Fulya'da bir antrenmandan sonra Sergen'i gördüm. Fulya'da bir stüdyo daire almıştı, evine gidiyordu.
Evin hayırlı olsun Kepçe, dedim; bir kahve yaparsın yeni evinde bana. -Tamam abi, ne demek. Hadi gidelim! demez mi? Gittik...
Küçük ama güzel bir daireydi. Yalnız küçük evde ilk göze çarpan dev ekran bir televizyondu. Açıktı ve ekranda atlar koşuyordu... Yani at yarışı kanalı açıktı. Yardımcısı Mehmet bize birer kahve yaptı, o sırada baktım ki Sergen'in bir elinde telefon, diğer elinde çekirdek... Çıt çıt çıtlarken, altılı yazdırıyor! Ben de şaşkın şaşkın bakıyorum! Sergen telefonu kapatır kapatmaz; -Yahuuu kardeşim, dedim.. Hani bırakmıştın at yarışını? - Ne bırakması abi! Yok Sergen at yarışı oynuyor, yok kumar oynuyor. Çok üstüme geldiler. Ben de sana öyle söyledim, demez mi? -Niye peki? Ben sana yazacağım demedim mi? - Dedin... Ben de peki yaz abi dedim. Zaten yazman için söyledim!
-Yani! -Yanisi şu abi; senin yazdıklarına herkes inanıyor! Buna da inandılar. O haber çıktıktan sonra bir rahatladım ki sorma!
Kimse üzerime gelmedi bir daha! Senin sayende haa; unutma! Dilim tutuldu, ağzım kurudu... Kızdım da elbette. Ama o olayı yıllar geçse de de hala unutmam. Öyle zeki ve kurnazdı ki... "Herkes senin yazdıklarına inanıyor" derken, bir taraftan da iltifat ediyordu bana. Düşünün topunu oynuyor, golünü atıyor, alkışlanıyor ama... At yarışı tutkusu getiriliyordu önüne sürekli olarak sonra... Sanırım bunlardan kurtulmaktı amacı, bir süre kurtuldu da...