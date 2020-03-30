Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın bu anısı herkesi güldürdü! Meğer herkesi kandırmış

Gazeteye döndüm, geçtim daktilonun başına biraz da süsleyip, Sergen'in konuşmalarını yazdım.O yıllarda Allah rahmet eylesin, görsel yönetmenimiz büyük usta İsmet Tongo ağabeyimizdi. -Bilal, müthiş haber bu! dedi ve 10 sütuna manşetten koydu sayfaya.Ertesi gün gazete çıktığında ne diyeyim çok heyecanlandım, koltuklarım kabarmıştı. Çünkü o konuşma başka hiçbir gazetede yoktu. Herkes bunu konuşuyordu. Rahmetli Başkan Süleyman Abi (Seba) ile Akaretler'deki kulüp binasında karşı karşıya geldik.

-Bana bak kara sakal! Doğru mu bu Sergen'in söyledikleri diye sordu.

-Evet abi, kendisi söyledi. Hepsi doğru! dedim.

Başkan mutlu bir haber aldığında belli etmemeye çalışarak gülümser, bıyıkları da hafiften titrerdi.

Mutlu olmuştu bu haber nedeniyle, elini omuzuma koydu; -İyi iyi, dedi; inşallah dönmez sözünden!

Aradan bir hafta ya da 10 gün geçmişti galiba... Yine Fulya'da bir antrenmandan sonra Sergen'i gördüm. Fulya'da bir stüdyo daire almıştı, evine gidiyordu.