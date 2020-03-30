Spor dünyası corona virüsten etkilenen aileler için tek yürek! İşte çağrıya katılan sporcular

Daha sonra ise ünlü sanatçı Haluk Levent'in yine sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya başta ünlü futbolcular olmak üzere spor ve sanat camiasından büyük destek geldi. Haluk Levent'in "Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" paylaşımının ardından gerek ülkemizi yurt dışında temsil eden gerekse Türkiye'de forma giyen, görev yapan futbolcu-sporcular art arda paylaşımda bulunarak kampanyaya destek verdiler.