Cristiano Ronaldo kaçıyor Lionel Messi kovalıyor! Rekabet iyice kızıştı! Aradaki fark resmen 20... Filelere gol yağdırıyorlar!
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Arjantinli yıldız Lionel Messi bu hafta 100'ler kulübüne adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Dünyaca ünlü futbolcu Unico Madre de Ciudades stadında yapılan dostluk maçında Curaçao hat-trick yaptı. Arjantin, Karayip ülkesi Curaçao'yu 7-0 mağlup ederek galibiyet almayı başardı. Messi böylece milli takım formasıyla 100. golünü atarak yeni bir başarıya imzasını atmış oldu. Cristiano Ronaldo'nun milli takım formasıyla 122 golü bulunuyor.
Cristiano Ronaldo kaçıyor Lionel Messi kovalıyor. Rekabet iyice kızıştı. Aradaki fark resmen 20... Filelere gol yağdırıyorlar. Bu hafta çarşamba günü Arjantin ile Curaçao karşı karşıya geldi. Messi'nin şov yaptığı maçtan Mavi-Beyazlılar 7-0 galip ayrıldı. Messi bu maçta hat-trick yaparak milli takım formasıyla tam 102. golüne ulaştı.
YENİ BİR REKOR DAHA...
Performansıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Lionel Messi, kariyerine yeni rekorlar eklemeye devam ediyor.
GOL SAYISI 102'YE ÇIKTI
Çuraçao maçının ardından milli formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo (122) ve İranlı Ali Daei'nin (109) ardından 100 gol barajını aşan üçüncü oyuncu oldu.
Geçen hafta Arjantin'in, Panama'yı 2-0 yendiği dostluk maçının 89. dakikasında fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne imza atan Messi, dün oynanan ve Arjantin'in 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Curaçao müsabakasında hat-trick yaparak milli takım kariyerinde 100 gol barajını aşmayı başardı.