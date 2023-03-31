Cristiano Ronaldo kaçıyor Lionel Messi kovalıyor. Rekabet iyice kızıştı. Aradaki fark resmen 20... Filelere gol yağdırıyorlar. Bu hafta çarşamba günü Arjantin ile Curaçao karşı karşıya geldi. Messi'nin şov yaptığı maçtan Mavi-Beyazlılar 7-0 galip ayrıldı. Messi bu maçta hat-trick yaparak milli takım formasıyla tam 102. golüne ulaştı.