Ali Koç'un bu yaptığı taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi
Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olurken, Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri yükselmişti. Maç sonunda da tepkiler devam ederken, Ali Koç'un yaptığı o hamle taraftarları çıldırttı. İşte gecede yaşananlar ve taraftarın tepkisine neden olan hareket...
03.04.2023 12:49 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:49
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı lacivertliler rakibinin 10 kişi kaldığı mücadelede 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
Öyle ki skor 3-1'e geldiğinde taraftarlar hep bir ağızdan 'Yönetim İstifa' tezahüratları yaparken, başkan Ali Koç da ayrıca istifaya davet edildi.
'Kadıköy babanın çiftliği değil' şeklinde ilk olarak kale arkasında başlayan tezahüratlar daha sonra genele yayıldı.