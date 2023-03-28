RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 10 isim

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde öncelik kadrodaki şişkinliği azaltmak ve maaş yükünü hafifletmek olacak. Bu doğrultuda Kanarya'da 2 futbolcunun bileti kesilirken, 8 oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte o futbolcular ve detaylar...

28.03.2023 20:21 - Son Güncelleme: 28.03.2023 20:21
Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Tam 10 isim

Fenerbahçe'de yaz ayında takımdan ayrılması muhtemel tam 10 futbolcu bulunuyor...

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Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Tam 10 isim

Bunlardan iki tanesi Gustavo Henrique ve Alioski kesin olarak önümüzdeki senenin kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Tam 10 isim

Diğer 8 oyuncunun geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. İşte Sabah'ın derlediği o haber:

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Tam 10 isim

Gustavo Henrique: Yönetim, Brezilyalı stoperi göndermenin yollarını arıyor. Şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi bulunuyor.

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Tam 10 isim

Sarı-lacivertliler, Flamengo ile orta yolu bulup kalan 1.4 milyon Euro'yu ödemeden tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor.

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