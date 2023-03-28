Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 10 isim
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde öncelik kadrodaki şişkinliği azaltmak ve maaş yükünü hafifletmek olacak. Bu doğrultuda Kanarya'da 2 futbolcunun bileti kesilirken, 8 oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte o futbolcular ve detaylar...
28.03.2023 20:21 - Son Güncelleme: 28.03.2023 20:21
Sarı-lacivertliler, Flamengo ile orta yolu bulup kalan 1.4 milyon Euro'yu ödemeden tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor.