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Comolli'nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı
Comolli'nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı
Gelen son dakika bilgilerine göre Fenerbahçe'nin eski Sportif Direktörü Damien Comolli'nin yeni takımı belli oluyor. Simon Falette transferinin ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan ve sonrasında transferin Ali Koç tarafından yapıldığını twitter hesabından yazan Comolli, kısa süre içerisinde takımdan gönderilmişti. Damien Comolli'nin Fenerbahçe'nin ardından hangi takımda görev yapacağı merak konusu olurken, Fransız basınından bomba bir haber geldi.
18.02.2020 14:08
- Son Güncelleme: 18.02.2020 14:08
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Damien Comolli, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile Simon Falette transferi konusunda uzlaşamamış ve gönderilmişti.
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Comolli, Falette'ye resmi imza attırılmasının ardından kendisine yapılan eleştirilere, "Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım.
Öncelikle, başkanımız Falette'yi kiralık olarak takıma kazandırmak istedi. Başkanın böyle bir isteği olması saygı görmeli. Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından hoş karşılanmalı.
Sosyal medyada konuşulan ve medyada çıkan "Rogon Ajans" ile olduğu varsayılan ilişki gerçeği yansıtmamaktadır. Benim onlarla hiçbir finansal bağım yoktur, sadece Luiz Gustavo ve tolga Ciğerci transferlerinde kendileriyle ilerledik." sözleriyle karşılık vermişti.
ROTA FRANSA
Fotomaç'ın haberine göre Damien Comolli'nin yeni durağı Rennes olabilir. Kırmızı siyahlı kulübün başkanı Olivier Letang'ın görevi bırakmasının ardından Comolli'nin Fransız kulübüne sıcak baktığı belirtildi.