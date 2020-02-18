Haberler Galeri Spor Comolli'nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı

Comolli'nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı

Gelen son dakika bilgilerine göre Fenerbahçe'nin eski Sportif Direktörü Damien Comolli'nin yeni takımı belli oluyor. Simon Falette transferinin ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan ve sonrasında transferin Ali Koç tarafından yapıldığını twitter hesabından yazan Comolli, kısa süre içerisinde takımdan gönderilmişti. Damien Comolli'nin Fenerbahçe'nin ardından hangi takımda görev yapacağı merak konusu olurken, Fransız basınından bomba bir haber geldi.

18.02.2020 14:08 - Son Güncelleme: 18.02.2020 14:08
Comolli'nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Damien Comolli, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile Simon Falette transferi konusunda uzlaşamamış ve gönderilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Comolli'nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı

Comolli, Falette'ye resmi imza attırılmasının ardından kendisine yapılan eleştirilere, "Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım.

Comolli'nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı

Öncelikle, başkanımız Falette'yi kiralık olarak takıma kazandırmak istedi. Başkanın böyle bir isteği olması saygı görmeli. Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından hoş karşılanmalı.

Comolli'nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı

Sosyal medyada konuşulan ve medyada çıkan "Rogon Ajans" ile olduğu varsayılan ilişki gerçeği yansıtmamaktadır. Benim onlarla hiçbir finansal bağım yoktur, sadece Luiz Gustavo ve tolga Ciğerci transferlerinde kendileriyle ilerledik." sözleriyle karşılık vermişti.

Comolli'nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı

ROTA FRANSA
Fotomaç'ın haberine göre Damien Comolli'nin yeni durağı Rennes olabilir. Kırmızı siyahlı kulübün başkanı Olivier Letang'ın görevi bırakmasının ardından Comolli'nin Fransız kulübüne sıcak baktığı belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...
Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...