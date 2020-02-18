Comolli'nin yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı

Comolli, Falette'ye resmi imza attırılmasının ardından kendisine yapılan eleştirilere, "Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım.