Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Belki de son kozunu oynayacak olan teknik heyeti eksikler düşündürüyor. Kritik sınav öncesi takımın orta sahadaki dinamosu Luiz Gustavo cezalı. Emre Belözoğlu ile hücum hattının önemli aktörü Garry Rodrigues de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Üç ismin dışında Tolga Ciğerci'nin formunda da büyük düşüş var.