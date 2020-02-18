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Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 23.haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin gözü Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbide. Galatasaray 6 maçlık galibiyet serisine, Fenerbahçe ise Kadıköy'de yenilmezlik serisine devam etmek istiyor. Öte yandan bu sezonun şampiyonluk için kilit maçlarından biri olma özelliği de taşıyor. Ersun Yanal ve Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

18.02.2020 10:34 - Son Güncelleme: 18.02.2020 10:49
Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Ligde üst üste yaşadığı kayıplarla (bir maçı eksik) lider Trabzonspor'un 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekip için kazanmaktan başka seçenek kalmadı.

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Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Belki de son kozunu oynayacak olan teknik heyeti eksikler düşündürüyor. Kritik sınav öncesi takımın orta sahadaki dinamosu Luiz Gustavo cezalı. Emre Belözoğlu ile hücum hattının önemli aktörü Garry Rodrigues de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Üç ismin dışında Tolga Ciğerci'nin formunda da büyük düşüş var.

Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

MURİÇ'E TERAPİ

Ligde üç haftadır gol atamayan Vedat Muriç'e teknik heyet moral aşılıyor. Kosovalı oyuncu da Galatasaray'a gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor. Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran yıldız, sarı-kırmızılı ekibi de boş geçmeyerek 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor. Kanarya, Muriç'in gol attığı ligdeki 10 maçı da kazandı. İlk 19 haftada 12 gol+4 asist ile takımın lokomotifi olan Vedat, son üç haftada skor katkısı yapamadı.

Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Galatasaray'da artık tek gündem Fenerbahçe derbisi... İkinci yarının başlamasıyla beraber ritmini bulan sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya engelini de aşarak ligde üst üste 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu süreçte en fazla galibiyet alan, en fazla gol atan (18) ve en az gol yiyen (3) takım olmayı başardı.

Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Ayrıca ortaya koyduğu yüksek tempo teknik heyet ve taraftarları memnun ederken pazar akşamı oynanacak derbi öncesi beklentileri yükseltti.

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