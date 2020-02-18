Survivor Aycan Yanaç bakın hangi takımlı çıktı (Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?)
Survivor 2020 hızlı başladı. Ama yarışmacıları daha yarışma başlamadan çok konuşulmaya başlamıştı bile. Onlardan biri de genç futbolcu Aycan Yanaç oldu. Almanya'da forvet mevkiinde oynayacan Aycan Yanaç yine Almanya'da yaşıyor ve Milli Takımımızın formasını giyiyor. 21 yaşındaki Aycan Yanaç, Survivor'da hem oyunlardaki başarısıyla hem de güzelliği ile adından söz ettiriyor. Futbolcu olması da cabası. Peki kendisi de futbolcu olan Aycan Yanaç hangi takımlı? İşte başta Survivor Aycan Yanaç olmak üzere sporcuların tuttukları takımlar.
Kenan Karaman
Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.
Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;
"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."