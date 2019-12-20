Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! Teklif yapıldı

Süper Lig'de yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yeniden zirve mücadelesinde söz sahibi olmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-lacivertli ekip birçok yıldızla temas kurarken son dakika bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi. İşte o detaylar...

20.12.2019 08:45 - Son Güncelleme: 20.12.2019 08:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





