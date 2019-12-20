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Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! Teklif yapıldı

Süper Lig'de yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yeniden zirve mücadelesinde söz sahibi olmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-lacivertli ekip birçok yıldızla temas kurarken son dakika bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız isim Fenerbahçe'ye önerildi. İşte o detaylar...

20.12.2019 08:45 - Son Güncelleme: 20.12.2019 08:45
Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! Teklif yapıldı

Ara transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu.

Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! Teklif yapıldı

Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen sarı-lacivertliler, ocak ayı için işi sıkı tutuyor.

Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! Teklif yapıldı

Sezon sonunda ipi göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için ocak ayını fırsat gören Kanarya, transferde hummalı bir çalışma içinde.

Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! Teklif yapıldı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar listesine birçok yıldızı almıştı.

Arjantinli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! Teklif yapıldı

Ocak ayında takıma direkt katkı sağlayacak nokta transferler yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere bu kez dünyaca ünlü bir isim önerildi.

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