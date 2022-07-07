Çağlar Söyüncü Inter'e transfer oluyor! Flaş iddia...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre İtalyan temsilcisi Inter, Milan Skriniar ve Stephan de Vrij'in ayrılık ihtimaline karşın Çağlar ile imzalamak istiyor... İşte detaylar...
07.07.2022 16:19 - Son Güncelleme: 07.07.2022 16:19
Leicester City forması altında gösterdiği performansla dev bir takıma transfer olmak için hazır halde bulunduğunu gösteren Çağlar Söyüncü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
ÇİZME EKİBİ DEVREDE
Kulübüyle olan sözleşmesinin son senesine girecek olan Çağlar Söyüncü için Inter'in devrede olduğu belirtildi.
Haberde Nikola Milenkovic ya da Çağlar Söyüncü ikilisinden birinin kadroya katılması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Çağlar'ın bir adım daha önde olduğu belirtildi.