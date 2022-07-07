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Çağlar Söyüncü Inter'e transfer oluyor! Flaş iddia...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre İtalyan temsilcisi Inter, Milan Skriniar ve Stephan de Vrij'in ayrılık ihtimaline karşın Çağlar ile imzalamak istiyor... İşte detaylar...

07.07.2022 16:19 - Son Güncelleme: 07.07.2022 16:19
Çağlar Söyüncü Inter’e transfer oluyor! Flaş iddia...

Leicester City forması altında gösterdiği performansla dev bir takıma transfer olmak için hazır halde bulunduğunu gösteren Çağlar Söyüncü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağlar Söyüncü Inter’e transfer oluyor! Flaş iddia...

ÇİZME EKİBİ DEVREDE

Kulübüyle olan sözleşmesinin son senesine girecek olan Çağlar Söyüncü için Inter'in devrede olduğu belirtildi.

Çağlar Söyüncü Inter’e transfer oluyor! Flaş iddia...

La Gazetta Dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya devi Inter, Milan Skriniar ve Stefan de Vrij'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Söyüncü'yü transfer etmek istiyor.

Çağlar Söyüncü Inter’e transfer oluyor! Flaş iddia...

Haberde Nikola Milenkovic ya da Çağlar Söyüncü ikilisinden birinin kadroya katılması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Çağlar'ın bir adım daha önde olduğu belirtildi.

Çağlar Söyüncü Inter’e transfer oluyor! Flaş iddia...

Çağlar Söyüncü'nün de bu transfer için çok heyecanlı olduğu bildirildi.

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