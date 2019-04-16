Comolli Brahimi ve Niasse'ın menajerleriyle transfer görüşmesi yaptı
Sezon sonunda kadrosunda büyük bir revizyona gitme hazırlığı yapan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli, Yacine Brahimi ve Oumar Niasse'nin menajerleri ile bir araya geldi.
16.04.2019 16:48
- Son Güncelleme: 16.04.2019 16:48
Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer bombaları için şimdiden girişimlerini sürdürüyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; özellikle hücum bölgesine takviye yapmak sarı lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli iki transfer için İstanbul'da futbolcuların menajerleri ile görüşme yaptı.
Sarı lacivertlilerde ilk isim Portekiz'in Porto takımında top koşturan Yacine Brahimi. Sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayabilen başarılı oyuncu istikrarıyla da dikkat çekiyor.
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.
Bu sezon toplam 43 maça çıkan Brahimi takımına 12 gol 8 asistle katkı yaptı. 29 yaşındaki futbolcu Porto formasıyla sahaya çıktığı 209 maçta 53 gol, 42 asist üretti.