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İbrahim Tatlıses'ın futbol dünyasından akrabası çıktı! Bakın o ünlü isim kim

Bu isimleri yan yana gördüğünüzde aklınızın ucundan geçmez ama onlar aslında akraba... Magazin dünyasının pek çok isminin spor camiasından akrabalıkları bulunuyor. Tabi aynı durum futbol dünyası içinde geçerli. Peki İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından bir akrabası olduğunu biliyor muydunuz? Veya Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman'ın? Başta İbrahim Tatlıses olmak üzere sizi hayrete düşürecek o akrabalıklar.

16.04.2019 17:27 - Son Güncelleme: 16.04.2019 17:41
Akraba futbolcular

Kim inanabilir onların akraba olduklarına. Kimi spor camiasından kimi sanat.İşte futbol dünyasının tanıdık simalarının kardeşleri, kuzenleri ve akrabaları...

Akraba futbolcular

Federico ve Gonzalo Higuain

Kardeşler

Akraba futbolcular

Kluivert'ın oğlu Justin

Patrick Kluivert'ın oğlu Justin

Akraba futbolcular

Ayew ailesi

Andre ve Jordan Ayew kardeş, Abedi Pele babaları

Akraba futbolcular

Hagi'nin oğlu Ianis

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