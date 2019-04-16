Eljif Elmas'tan olay paylaşım! Galatasaray'ı tiye aldı
Süper Lig'de 28. haftanın en kritik mücadelesinde Galatasaray'a attığı golle mağlubiyeti engelleyen Fenerbahçeli Eljif Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı Kırmızılı ekibe göndermede bulundu.
16.04.2019 14:53
- Son Güncelleme: 16.04.2019 14:54
Mücadelenin 1-1 eşitlikle sona ermesiyle Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 20 yıla çıkarken, Makedon oyuncu, sarı-kırmızılıları tiye alan bir paylaşım yaptı.
İkinci yarıda 66. dakikada Onyekuru'nun golüyle geri düşen fakat pes etmeyen Fenerbahçe, 71. dakikada Eljif Elmas'la skoru eşitlemişti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, genç yıldızı sayesinde sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sezon rakip fileleri 2. kez havalandıran 19 yaşındaki futbolcu, bu maçtan önce son golünü 16 Eylül 2018'de Konyaspor'a atmıştı.
Genç oyuncunun bu performansında eski Galatasaraylı Goran Pandev'in etkisi de büyük...