Comolli Brahimi ve Niasse'ın menajerleriyle transfer görüşmesi yaptı 16.04.2019 17:21

Sezon sonunda kadrosunda büyük bir revizyona gitme hazırlığı yapan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli, Yacine Brahimi ve Oumar Niasse'nin menajerleri ile bir araya geldi.