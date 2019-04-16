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Comolli Brahimi ve Niasse'ın menajerleriyle transfer görüşmesi yaptı

16.04.2019 17:21

Sezon sonunda kadrosunda büyük bir revizyona gitme hazırlığı yapan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli, Yacine Brahimi ve Oumar Niasse'nin menajerleri ile bir araya geldi.


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