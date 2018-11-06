Cocunun menajerinden flaş açıklama!

Ankaragücü yenilgisi sonrası görevine son verilen Cocu'nun menajeri açıklamalarda bulundu.
6 Kasım 2018 Salı, 09:27:15
Güncelleme: 09:30:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
1
12
Fenerbahçe'yle yolları ayrılan Phillip Cocu'nun menajeri flaş açıklamalarda bulundu.
2
12
MACERA ARIYORDU "PSV'de şampiyon oldu ama farklı macera arıyordu. Fenerbahçe'yi uzun süre kabul etmemeyi düşündük. İyi bir kontrat bulduğunuz zaman Hollanda'dan ayrılırsınız. Yoksa sürekli Hollanda'da kalırsınız."
3
12
Akşam'ın haberine göre 123 günlük kötü bir F.Bahçe macerası geçiren Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Hollanda basınına konuştu.
4
12
RİSKLİ BULDUK Teklif geldiğinde Türkiye'ye gelmeyi riskli bulduklarını belirten Jansen, şunları söyledi:
5
12
PSV'DEN AYRILMA KARARI ÖNCEDEN VERİLMİŞTİ "Aslında PSV'den ayrılma kararı çok önceden verilmişti. Hazırdı, şampiyon olmuştu ve artık başka bir macera arıyordu. Dolayısıyla Cocu da yeni sezon için başka bir ülkede şampiyonluk yaşamış önemli bir takıma gitmeyi tercih etti."