Ajax - Feyenoord derbisinin VAR konuşmaları yayınlandı
Video Asistan Hakem Sistemi (VAR) dünyada da tartışmaların odak noktası haline geldi. Özellikle VAR hakemi ile maçın baş hakemi arasındaki geçen diyaloglar merak konusu olurken, Hollanda Futbol Federasyonu Ajax ile Feyenoord arasında oynanan derbinin VAR kayıtlarını yayınladı.
6 Kasım 2018 Salı, 11:41:10
Güncelleme: 11:56:35
Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax ile Feyenoord arasındaki karşılaşmada VAR odasındaki konuşmaları açıklandı.
Hollanda Futbol Federasyonu'nun Youtube sayfasındaki videoda Ajax'ın 3-0 kazandığı maçın 5. dakikasında Jeremiah St. Juste'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun görüntüleri ve konuşmalarına yer verildi.
Orta hakem Björn Kuipers önce pozisyonda sarı kart çıkarmış ancak daha sonra VAR'dan izleyip kartı kırmızıya çevirmişti.
İşte hakem Björn Kuipers, yan hakem ve VAR hakemi Danny Makkelie arasındaki o konuşma...
Yan hakem (0:22): Sarı kart.
VAR Danny Makkelie: Yavaş, yavaş