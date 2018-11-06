Ajax - Feyenoord derbisinin VAR konuşmaları yayınlandı

Video Asistan Hakem Sistemi (VAR) dünyada da tartışmaların odak noktası haline geldi. Özellikle VAR hakemi ile maçın baş hakemi arasındaki geçen diyaloglar merak konusu olurken, Hollanda Futbol Federasyonu Ajax ile Feyenoord arasında oynanan derbinin VAR kayıtlarını yayınladı.

6 Kasım 2018 Salı, 11:41:10 Güncelleme: 11:56:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





