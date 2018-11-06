Cinsel organı kesilen futbolcu cinayetinin ardından tecavüz çıktı

"O BENİM 20 YILLIK EŞİMDİ"

Eşinin Freitas'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Brittes, "O durumdaki kişi sizin kızınız, kız kardeşiniz, anneniz ya da eşiniz de olabilirdi. O anda ise, o kişi benim 20 yıllık eşimdi. Dedikodular her zaman yayılır ancak gerçek sonunda ortaya çıkacaktır. Yaptığım şeyi biliyorum. Bizi izleyen herkesin de, öyle bir durumda ailesinin ahlaki bütünlüğünü korumak ve narin bir kadına yardım etmek için ne yapacaklarını düşünmelerini istiyorum" dedi.