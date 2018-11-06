Cinsel organı kesilen futbolcu cinayetinin ardından tecavüz çıktı
Geçtiğimiz günlerde cesedi yol kenarında bulunan Sao Paololu futbolcu Daniel Correa Freitas'ın katil zanlısı, "Eşime tecavüz etmeye çalıştı. Benim yaptığım şey, herkesin yapacağı şeydi." dedi. Bu olayın ardından spor camiasında yaşanan taciz ve tecavüz olayları geldi.
KAFASI VE CİNSEL ORGANI KESİLDİ
Geçtiğimiz günlerde cesedi yol kenarında bulunan Sao Paololu futbolcu Daniel Correa Freitas'ın katil zanlısı, "Eşime tecavüz etmeye çalıştı. Benim yaptığım şey, herkesin yapacağı şeydi." dedi.
Ölü bedeni geçen ay Brezilya'nın güney kendi Parana'da bulunan Sao Paolo'nun 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas'ın, boynunda, kafasının kopma noktasına gelecek kadar derin kesikler olduğunu ve cinsel organının da kesildiğini belirtilmişti.
"EŞİME TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI"
Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 38 yaşındaki Edison Brittes Junior, bağlandığı 'Brasil Urgente' isimli televizyon programında, futbolcunun eşine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.
Brittes, "Kapıyı açıp odaya girdiğimde onu eşimin üzerinde gördüm. Eşim çığlık atıyordu ve yardım çağırıyordu. Benim yaptığım şey, herkesin yapacağı şeydi çünkü orada bulunan yalnızca benim eşim değil, Brezilya'daki bütün kadınlardı" ifadelerini kullandı.
"O BENİM 20 YILLIK EŞİMDİ"
Eşinin Freitas'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Brittes, "O durumdaki kişi sizin kızınız, kız kardeşiniz, anneniz ya da eşiniz de olabilirdi. O anda ise, o kişi benim 20 yıllık eşimdi. Dedikodular her zaman yayılır ancak gerçek sonunda ortaya çıkacaktır. Yaptığım şeyi biliyorum. Bizi izleyen herkesin de, öyle bir durumda ailesinin ahlaki bütünlüğünü korumak ve narin bir kadına yardım etmek için ne yapacaklarını düşünmelerini istiyorum" dedi.