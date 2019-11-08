UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması güncel durum! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike kapıda

Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına kaç takım göndereceğini ve bu takımların turnuvalara hangi turdan katılacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilmek için sıralamada ilk 10'da bulunmak gerekiyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya etkisi olan sıralamada son durum ne? İşte UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması...

08.11.2019 12:53 - Son Güncelleme: 08.11.2019 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





