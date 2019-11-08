UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması güncel durum! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike kapıda
Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına kaç takım göndereceğini ve bu takımların turnuvalara hangi turdan katılacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilmek için sıralamada ilk 10'da bulunmak gerekiyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya etkisi olan sıralamada son durum ne? İşte UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması...
08.11.2019 12:53
- Son Güncelleme: 08.11.2019 12:53
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU BİZİM İÇİN KRİTİK
Ülke puan sıralamasında ilk 10'a giremezsek, Şampiyonlar Ligi'ni hangi takımın kazandığı bizim için büyük önem taşıyacak. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, kendi ligindeki pozisyonuyla da Devler Ligi'ne gidiş hakkı elde etmişse, o zaman hak 11. ülkenin şampiyonuna geçiyor.
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