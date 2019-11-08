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UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması güncel durum! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike kapıda

Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına kaç takım göndereceğini ve bu takımların turnuvalara hangi turdan katılacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilmek için sıralamada ilk 10'da bulunmak gerekiyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya etkisi olan sıralamada son durum ne? İşte UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması...

08.11.2019 12:53 - Son Güncelleme: 08.11.2019 12:53
UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması güncel durum! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike kapıda

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerin aldıkları puanlar, ülkelerin UEFA sıralamasını belirliyor. Bu sıralamayla da takımların, Devler Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma veya ön eleme oynama durumları şekilleniyor.

UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması güncel durum! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike kapıda

Süper Lig'de şampiyon olan takımın gelecek yıl Devler Ligi'ne direkt katılabilmesi için UEFA ülke puanları sıralamasında, ilk 10'da yer almamız gerekiyor.

UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması güncel durum! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike kapıda

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU BİZİM İÇİN KRİTİK
Ülke puan sıralamasında ilk 10'a giremezsek, Şampiyonlar Ligi'ni hangi takımın kazandığı bizim için büyük önem taşıyacak. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, kendi ligindeki pozisyonuyla da Devler Ligi'ne gidiş hakkı elde etmişse, o zaman hak 11. ülkenin şampiyonuna geçiyor.

UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması güncel durum! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike kapıda

Şu an Türkiye, ülke puanı sıralamasında 11. sırada. Mevcut durumda 2020-2021 sezonu için lig şampiyonumuz ön eleme oynamak zorunda. Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde ilk 4'te yer alırsa, Süper Lig şampiyonu gelecek yıl gruplara direkt katılacak.

UEFA ülkeler ve kulüpler sıralaması güncel durum! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike kapıda

Türkiye ülke puan sıralamasında 31.800 puanla 11. sırada, hemen arkamızda yer alan Avusturya ise 30.725 puanla yer alıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti. İki ekibimizin en azından kalan maçlarda puan alması son derece önemli.

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