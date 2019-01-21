Bursa'da galip yok! (MS: Bursaspor 1-1 Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmada Bursaspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Fenerbahçe'nin tek golünü 20.dakikada Roberto Soldado kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 89.dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Fenerbahçe bu galibiyet ile puanını 17'a yükselterek Süper Lig'de 16.sıraya oturdu. Bursaspor ise 22 puan ile 10.sıraya yükseldi MAÇTAN NOTLAR Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan karşılaşmada kendilerine ayrılan bölümleri büyük oranda dolduran taraftarlar, takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Bursasporlu taraftarlar, maç öncesinde tribün koltuklarına bırakılan Türk bayraklarını dalgalandırdı. Taraftarlar, ''Teksas tribünü'' olarak adlandırılan güney kale arkasında koreografi yaparak, kartonlarla Türk bayrağı oluşturdu. Bu koreografi, her iki takım taraftarlarından alkış aldı.