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Bursa'da galip yok! (MS: Bursaspor 1-1 Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmada Bursaspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 22:13:42 Güncelleme: 22:27:45
Bursa'da galip yok! (MS: Bursaspor 1-1 Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Bursa'da galip yok! (MS: Bursaspor 1-1 Fenerbahçe)

Fenerbahçe'nin tek golünü 20.dakikada Roberto Soldado kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 89.dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Bursa'da galip yok! (MS: Bursaspor 1-1 Fenerbahçe)

Fenerbahçe bu galibiyet ile puanını 17'a yükselterek Süper Lig'de 16.sıraya oturdu.

Bursa'da galip yok! (MS: Bursaspor 1-1 Fenerbahçe)

Bursaspor ise 22 puan ile 10.sıraya yükseldi

Bursa'da galip yok! (MS: Bursaspor 1-1 Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan karşılaşmada kendilerine ayrılan bölümleri büyük oranda dolduran taraftarlar, takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

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