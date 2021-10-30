Burak Yılmaz'ın asisti yeterli olmadı! Lille son dakika golüyle PSG'ye 2-1 yenildi
Fransa Ligue 1'de 12'nci haftanın açılış karşılaşmasında lider Paris Saint Germain, milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 2-1 mağlup etti. Lille'in attığı tek golün asistini ise Burak Yılmaz yaptı.
30.10.2021 00:16
- Son Güncelleme: 30.10.2021 00:30
Fransa Ligue 1'de 12'nci haftanın açılış karşılaşmasında lider Paris Saint Germain, milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 2-1 mağlup etti.
Burak Yılmaz'ın asistinde David, takımını öne geçiren golü kaydetti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
PSG, 74'üncü dakikada Marquinhos'un attığı golle skora dengeyi getirirken, maçta son sözü 88'inci dakikada Di Maria söyledi: 2-1.