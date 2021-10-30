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Burak Yılmaz'ın asisti yeterli olmadı! Lille son dakika golüyle PSG'ye 2-1 yenildi

Fransa Ligue 1'de 12'nci haftanın açılış karşılaşmasında lider Paris Saint Germain, milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 2-1 mağlup etti. Lille'in attığı tek golün asistini ise Burak Yılmaz yaptı.

30.10.2021 00:16 - Son Güncelleme: 30.10.2021 00:30
Burak Yılmaz’ın asisti yeterli olmadı! Lille son dakika golüyle PSG’ye 2-1 yenildi

Fransa Ligue 1'de 12'nci haftanın açılış karşılaşmasında lider Paris Saint Germain, milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 2-1 mağlup etti.

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Burak Yılmaz’ın asisti yeterli olmadı! Lille son dakika golüyle PSG’ye 2-1 yenildi

Fransa Ligue 1'in 12'nci haftasında lider PSG sahasında Lille'i konuk etti. Lille, 31'inci dakikada öne geçti.

Burak Yılmaz’ın asisti yeterli olmadı! Lille son dakika golüyle PSG’ye 2-1 yenildi

Burak Yılmaz'ın asistinde David, takımını öne geçiren golü kaydetti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Burak Yılmaz’ın asisti yeterli olmadı! Lille son dakika golüyle PSG’ye 2-1 yenildi

PSG, 74'üncü dakikada Marquinhos'un attığı golle skora dengeyi getirirken, maçta son sözü 88'inci dakikada Di Maria söyledi: 2-1.

Burak Yılmaz’ın asisti yeterli olmadı! Lille son dakika golüyle PSG’ye 2-1 yenildi

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

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