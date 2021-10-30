Trabzonspor’un Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası övgü dolu sözler: Fırtına’nın ’reis’i

Kazanılan köşe vuruşu sonrası gelen penaltı Trabzonspor oyun heyecanını yükseltse de topa daha fazla sahip olma illüzyonu Trabzonspor'u bir kez daha kısırlığa itti. İkinci yarı oyuncu tercihi ve taktiksel diziliş anlamında Abdullah Avcı, kazanma arzusuyla çok fazla risk aldı. Abdullah Avcı'nın bu hamlesi aslında onun da alternatif arayışlar üzerine dinamik bir şekilde kafa yorduğunun göstergesiydi.