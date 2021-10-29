Performansı dibe vurmuştu! Fenerbahçe'de Altay Bayındır'daki düşüşün nedeni belli oldu
Son dönemde Süper Lig ve Avrupa'da istenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır da form düşüklüğü yaşayan isimlerin başında geliyor. Genç kalecinin Trabzonspor maçında yaptığı hata çok konuşulurken, karşılaşma sonrası hareketleri nedeniyle de 1 maç ceza almıştı. Altay Bayındır'ın yaşadığı form düşüklüğünün nedeni belli oldu.
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın performansı tartışılmaya başlandı. Avrupa devlerinin de gündeminde olan A Milli file bekçisinin formundaki düşüşün nedeni ortaya çıktı. İşte Altay Bayındır'ın form düşüklüğünün sebebi...
İLK 11 TERCİHİ MERAK EDİLİYOR
Şu anda milli maçta sakatlanan Serdar Aziz dışında eksik oyuncu yok. Özellikle orta saha ve hücum hattında ciddi alternatiflere sahip olan Teknik Direktör Pereira'nın Konya deplasmanında nasıl bir ilk 11 tercih edeceği merak ediliyor. Mesut, İrfan Can, Sosa ve Pelkas gibi bireysel anlamda yetenekli oyuncuların aynı anda sahada olması beklense de mevcut sistemde bunun gerçekleşmesi kolay gözükmüyor.
ALTAY'IN PERFORMANSI TARTIŞILMAYA BAŞLADI
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın performansı fazlasıyla tartışılmaya başlandı. Geçen sezon gösterdiği çıkış ile büyük beğeni toplayan genç file bekçisi son dönemlerde eski çizgisinin bir hayli gerisinde kaldı.
MICHAEL KRAFT ETKİSİ
Daha önce birçok maçta takımını kurtaran Altay bu performansın uzağında olduğu gibi kendisinden beklenmeyen basit hatalar da yapıyor. Futbolda bu tür düşüşler olsa da milli kalecinin iniş-çıkışlı grafiğine bakıldığında eski kaleci antrenörü Michael Kraft'ın gelişi ve takımdan ayrılışının bunda direkt etkisi olduğu gözüküyor.