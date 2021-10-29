Performansı dibe vurmuştu! Fenerbahçe’de Altay Bayındır’daki düşüşün nedeni belli oldu

MICHAEL KRAFT ETKİSİ

Daha önce birçok maçta takımını kurtaran Altay bu performansın uzağında olduğu gibi kendisinden beklenmeyen basit hatalar da yapıyor. Futbolda bu tür düşüşler olsa da milli kalecinin iniş-çıkışlı grafiğine bakıldığında eski kaleci antrenörü Michael Kraft'ın gelişi ve takımdan ayrılışının bunda direkt etkisi olduğu gözüküyor.