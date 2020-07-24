Haberler Galeri Spor Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti! Bakın aslında hangi takımlıymış

Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti! Bakın aslında hangi takımlıymış

Spor gündeminin en başında günlerdir yer alan bir isim var, o da Gökhan Gönül... 35 yaşındaki sağ bekin bir süredir adı 2007-2016 yılları arasında formasını terlettiği Fenerbahçe ile anılıyordu takım arkadaşı Caner Erkin'le birlikte. Caner Erkin'in ibresinin Galatasaray'a dönmesinin ardında gözler Gökhan Gönül'e çevirilmişti. Yaşanan son gelişmelere görek Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ayrılıp eski takımı Fenerbahçe'ye dönecek. Bu haber sonrası futbola 2002 yılında Bursa'a başlayan Gökhan Gönül hakkında her şey merak edilir oldu. Gökhan Gönül hakkında araştırma yapanlar ise şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Gökhan Gönül bakında aslında hangi takımlıymış. İşte detaylar.

24.07.2020 15:06 - Son Güncelleme: 24.07.2020 15:06
Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti! Bakın aslında hangi takımlıymış

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek eski futbolcusu Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse tecrübeli oyuncu 4 yıl sonra sarı lacivertli formaya geri dönecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti! Bakın aslında hangi takımlıymış

Yaşanan bu gelişmesinin ardından Gökhan Gönül, günün en çok araştırılan ismi haline geldi. Gökhan Gönül hakkında araştırma yapanlar bu gerçeği görünce şaştı kaldı. İşte başta Gökhan Gönül olmak üzere futbolcuların tuttukları takımlar.

Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti! Bakın aslında hangi takımlıymış

FUTBOLCULARIN ÇOCUKKEN TUTTUKLARI TAKIMLAR

BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ

Dört büyüklerde oynayan nadir futbolculardan. Dört büyüklerde ilk olarak Beşiktaş forması giydi ama kariyerinin en başarılı dönemlerine Trabzonspor ve Galatasaray'da imza attı. Babadan miras Beşiktaşlıdır.

Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti! Bakın aslında hangi takımlıymış

ARDA TURAN - BEŞİKTAŞ
Galatasaray altyapısından Barcelona'ya uzanan bir başarı öyküsü. Özel hayatından futbol hayatına kadar büyük çalkantılar da barındıran bir fenomen. Memlekete dönüşünde "Galatasaray olmasa, Beşiktaş'a gider" denilen bir isimdi. Çünkü kendi beyanları vardı Beşiktaş'a sempati duyduğuna dair. Bu sempatinin kökleriyse çocukluğuna dayanıyor. Evet, Galatasaray efsanesi Beşiktaş'ı tutarak mahllesinde top koşturmaya başlamıştı.

Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti! Bakın aslında hangi takımlıymış

RÜŞTÜ REÇBER - GALATASARAY

Antalyaspor'da parlarken Beşiktaş'a transfer olması gündemdeyi ancak yaşadığı trafik kazası buna mani oldu. Fakat sonrasında Fenerbahçe'ye geldi ve orada efsaneleşti. Milli formayı 120 kez ile en çok giyen isim halihazırda. Çocukluğunda gönül verdiği takımsa ne Beşiktaş ne Fenerbahçe'ydi; o takım Galatasaray'dı…

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk daha Lille'in kıskacında! Fenerbahçe deniliyordu ama...
Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk daha Lille'in kıskacında! Fenerbahçe deniliyordu ama...