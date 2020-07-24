Haberler Galeri Spor Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti! Bakın aslında hangi takımlıymış

Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti! Bakın aslında hangi takımlıymış

Spor gündeminin en başında günlerdir yer alan bir isim var, o da Gökhan Gönül... 35 yaşındaki sağ bekin bir süredir adı 2007-2016 yılları arasında formasını terlettiği Fenerbahçe ile anılıyordu takım arkadaşı Caner Erkin'le birlikte. Caner Erkin'in ibresinin Galatasaray'a dönmesinin ardında gözler Gökhan Gönül'e çevirilmişti. Yaşanan son gelişmelere görek Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ayrılıp eski takımı Fenerbahçe'ye dönecek. Bu haber sonrası futbola 2002 yılında Bursa'a başlayan Gökhan Gönül hakkında her şey merak edilir oldu. Gökhan Gönül hakkında araştırma yapanlar ise şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Gökhan Gönül bakında aslında hangi takımlıymış. İşte detaylar.

24.07.2020 15:06 - Son Güncelleme: 24.07.2020 15:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





