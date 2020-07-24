Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilmişti! Bakın aslında hangi takımlıymış
Spor gündeminin en başında günlerdir yer alan bir isim var, o da Gökhan Gönül... 35 yaşındaki sağ bekin bir süredir adı 2007-2016 yılları arasında formasını terlettiği Fenerbahçe ile anılıyordu takım arkadaşı Caner Erkin'le birlikte. Caner Erkin'in ibresinin Galatasaray'a dönmesinin ardında gözler Gökhan Gönül'e çevirilmişti. Yaşanan son gelişmelere görek Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ayrılıp eski takımı Fenerbahçe'ye dönecek. Bu haber sonrası futbola 2002 yılında Bursa'a başlayan Gökhan Gönül hakkında her şey merak edilir oldu. Gökhan Gönül hakkında araştırma yapanlar ise şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Gökhan Gönül bakında aslında hangi takımlıymış. İşte detaylar.
ARDA TURAN - BEŞİKTAŞ
Galatasaray altyapısından Barcelona'ya uzanan bir başarı öyküsü. Özel hayatından futbol hayatına kadar büyük çalkantılar da barındıran bir fenomen. Memlekete dönüşünde "Galatasaray olmasa, Beşiktaş'a gider" denilen bir isimdi. Çünkü kendi beyanları vardı Beşiktaş'a sempati duyduğuna dair. Bu sempatinin kökleriyse çocukluğuna dayanıyor. Evet, Galatasaray efsanesi Beşiktaş'ı tutarak mahllesinde top koşturmaya başlamıştı.
RÜŞTÜ REÇBER - GALATASARAY
Antalyaspor'da parlarken Beşiktaş'a transfer olması gündemdeyi ancak yaşadığı trafik kazası buna mani oldu. Fakat sonrasında Fenerbahçe'ye geldi ve orada efsaneleşti. Milli formayı 120 kez ile en çok giyen isim halihazırda. Çocukluğunda gönül verdiği takımsa ne Beşiktaş ne Fenerbahçe'ydi; o takım Galatasaray'dı…