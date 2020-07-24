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Galatasaray'dan istifası çok konuşulmuştu! Hasan Şaş sessizliğini bozdu

Galatasaray'da yolların ayrıldığı eski yardımcı antrenör Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takım için sezonu değerlendirdi ve kırılma anlarını anlatırken, Radamel Falcao'nun sakatlığının takımı çok etkilediğini söyledi. Geride kalan sezonu değerlendiren Şaş'ın Başakşehir ve Falcao sözleri dikkat çekti. İşte Hasan Şaş'ın o açıklamaları...

24.07.2020 09:53 - Son Güncelleme: 24.07.2020 09:53
Galatasaray'dan istifası çok konuşulmuştu! Hasan Şaş sessizliğini bozdu

2011 yılında 3. Fatih Terim döneminden itibaren tecrübeli hocanın yanında yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Hasan Şaş sezon bitmeden takımdan ayrılmıştı.

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Galatasaray'dan istifası çok konuşulmuştu! Hasan Şaş sessizliğini bozdu

Şaş yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan istifası çok konuşulmuştu! Hasan Şaş sessizliğini bozdu

Hasan Şaş, kendisine ait Instagram hesabından sezonun genel değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'dan istifası çok konuşulmuştu! Hasan Şaş sessizliğini bozdu

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HANDİKAP YARATTI"
İlk yarının özeti olarak Şampiyonlar Ligi ve oynadığımız birçok maç konsantarsyon açısından ve lige tutunma açısından birçok handikabı vardı. Ancak Galatasaray olarak biz her her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz, malumunuz dünyanın en iyi ekiplerinden. Finansal olarak da en iyi durumda olan takımlarla karşılaştık.

Galatasaray'dan istifası çok konuşulmuştu! Hasan Şaş sessizliğini bozdu

"İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK"
İlk yarıda istediğimiz performansı sergileyemedik. İkinci yarı çalışmalarımızın meyvelerini toplaraken özellikle geriden oyun kurarken kendi kalemizden diğer kaleye başarılı bir şekilde topu çok rahatlıkla ileriye taşıdık. Ancak bütün performansımızı ve kalitemizi sahaya taşımamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamadık.

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