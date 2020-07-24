Galatasaray'dan istifası çok konuşulmuştu! Hasan Şaş sessizliğini bozdu

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HANDİKAP YARATTI"

İlk yarının özeti olarak Şampiyonlar Ligi ve oynadığımız birçok maç konsantarsyon açısından ve lige tutunma açısından birçok handikabı vardı. Ancak Galatasaray olarak biz her her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz, malumunuz dünyanın en iyi ekiplerinden. Finansal olarak da en iyi durumda olan takımlarla karşılaştık.